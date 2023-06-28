Акции дня: дивидендные новости подтолкнули котировки ЛСР

Котировки строительной компании ЛСР вышли в лидеры торгов на Мосбирже в среду, 28 июня. Акции подорожали на +2,44% до 866,4 руб. за штуку.

Акции росли после утверждения акционерами дивидендных выплат по итогу 2022 года в размере 78 рублей за бумагу (дивдоходность на среду около 9%). Всего на выплату «дивов» направят 8,036 млрд рублей. Закрытие реестра под выплаты состоится 7 июля.

Реакция рынка активная, поскольку в 2021 году девелопер дивиденды не выплачивал.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,15% до 2780,92 пунктов. Индекс РТС упал на -1,32% до 1014,68 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:54 мск составила 73,92 долларов за баррель (+1,69%). Российская валюта слабела – 85,99 руб. за доллар.