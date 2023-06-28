Dow зацепился за «шорты»

Экономические данные США вчера не порадовали медведей, но и быкам от них было меньше пользы, чем могло показаться. Они привели к покрытию части «шортов», но стать причиной массового открытия длинных позиций им было сложно. Статистика свидетельствовала об устойчивости экономики, но это вело к дальнейшему ужесточению политики ФРС.

Conference Board сообщила, что ее индекс потребительского доверия вырос в июне с 102,5 до 109,7. Это его самое высокое значение с января 2022 года. Аналитики ожидали роста лишь до 104.

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При этом министерство торговли США сообщило о неожиданно быстром росте заказов на основные капитальные товары и взлете продаж новых домов до максимума с февраля 2022 года. Да еще и Федеральное агентство жилищного финансирования отчиталось о росте цен на жилье на 0,7% за апрель против 0,5% за март.

«Сила рынка жилья предполагает риски для цели ФРС по возвращению инфляции к 2% в среднесрочной перспективе, – говорила вчера Reuters экономист Citigroup Вероника Кларк. – Она поддерживает наш базовый сценарий дальнейшего повышения ставок, которое случится скорее раньше, чем позже».

Но в то же время рецессия отодвинулась дальше в будущее, что и стало причиной фиксации части прибыли медведями. А забрать со стола им было что – 16 июня (на пике рынка), по данным S3 Partners, общая сумма коротких позиций по акциям США достигла $1,02 трлн. Один триллион она превысила впервые с апреля 2022 года.

И вчера некоторые бумаги с особенно высокой долей «шорта» взлетали ракетой. Так, Carvana (56,49% ее акций было на июньском пике продано в короткую), подорожала за день на 16,21%, Upstart Holdings (35,88%) – на 11,39%, а Enovix (26,66%) – на 25,23%.

Но на индексы в первую очередь влияли компании с высочайшей капитализацией. По данным S3, по стоимостному объему продаж в «шорт» на пике рынка не было равных пяти лидерам ралли на хайпе вокруг искусственного интеллекта (ИИ) – Tesla, Apple, Microsoft, Nvidia и Amazon.com. Ставка против этих акций превышала $83 млрд.

И вчера Tesla прибавила 3,8%, Apple – 1,51%, Microsoft – 1,82%, Nvidia – 3,06%, а Amazon.com – 1,45%. При этом акции Alphabet – компании с капитализацией больше $1 трлн, в этот шорт-лист не попавшей – почти не шелохнулись (они упали на 0,07%).

В итоге основные фондовые индексы США прервали падение. Dow Jones Industrial Average, закрывавший в минус каждую торговую сессию с 16 июня включительно, вчера прибавил 0,63%. S&P 500 вырос на 1,15%, а Nasdaq Composite – на 1,65%.

Ни один из этих индексов и близко не подошел к локальному июньскому пику, а вот среди отдельных акций таких хватало – 87 бумаг на Nasdaq вышли на 52-недельный максимум. Однако все они рядом не стояли всего с одной акцией – Apple.

Самая дорогая компания мира переписала исторический максимум – в течение дня ее капитализация превышала невероятные $2,96 трлн. Лично для нее сумасшедшее ралли на хайпе вокруг ИИ все еще продолжается. После закрытия основной сессии – уже на постмаркете – ее акции, впрочем, ушли в минус, как и прочие бумаги, лидировавшие в этом отскоке.

Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня также торгуются в «красной зоне». Так что, если вчерашние события и вызвали у кого-то оптимизм, то он был недолог. Первые шесть месяцев года были для Nasdaq лучшими за последние 40 лет – едва ли можно ждать серьезного продолжения такой редкой серии.

«Мы ожидаем более сложных условий для акций во втором полугодии, - написал клиентам стратег JPMorgan Марко Коланович. – И считаем, что соотношение риска и прибыли остается непривлекательным, учитывая замедляющуюся экономику, вероятную рецессию <…> и значительную переоценку акций в этом году».

