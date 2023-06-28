«Брехня»: Дерипаска оспорил радужные перспективы доллара

Предприниматель Олег Дерипаска раскритиковал статью Financial Times, в которой финансисты утверждают, что гегемонии доллара ничего не угрожает и в ближайшие 10 лет его доля в глобальных расчетах и резервах центробанков сократится лишь на 6%. Бизнесмен в своем Telegram-канале назвал это брехней и спрогнозировал, что уже через три года доля американской валюты уменьшится как минимум на 20%.

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«Доллар, конечно, не сохранит никакой гегемонии. И уже через три года его доля уменьшится как минимум на 20%. А доля китайского юаня увеличится до 20%. И дело в объективном увеличении роли Китая в мировой экономике. Дальше — больше: подойдут и другие страны BRICSA (A— арабские страны)», — написал Дерипаска.

Он допустил, что доллар может сохранить долю в 25% по итогам «переломного десятилетия», подчеркнув при этом, что больше верит в «мультивалютную финансовую систему с участием валют всех стран 20-ки».

«Нас-то уже на полтриллиона долларов наказали, и, чтобы второй раз на грабли не наступать, нужно упереться всеми силами в строительство платежной системы на цифровом рубле с мостиками к валютам дружественных стран. Время идет. Полтора года уже потеряны», — резюмировал Дерипаска.

