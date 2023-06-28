Центробанк Германии понес огромные убытки

Из-за ЕЦБ и его программы количественного смягчения (QE), заключавшейся в покупке огромных пакетов гособлигаций стран членов еврозоны, главный немецкий банк Bundesbank (ВВ) впервые после 1979 года понес убытки. Однако предстоящие убытки будут еще более серьезными, потому что облигаций было куплено на очень внушительную сумму.

ЕЦБ запустил программу количественного смягчения в 2015 году несмотря, кстати, на возражения ВВ. Главному европейскому банку предстояло купить суверенных облигаций на 2,7 трлн евро. Приблизительно, четвертая часть пришлась на Bundesbank.

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Возможно, в лучшие времена ВВ справился бы с проблемами и сам, но борьба с высокой инфляцией, которую ЕЦБ так же, как все остальные центральные банки, ведет с прошлого года, поднимая учетную ставку, фактически их обесценила. При этом, естественно, возникла разница между процентными ставками: ВВ приходится платить коммерческим банкам, хранящим в нем деньги, больше, чем он зарабатывает сам на облигациях. Причем, эта разница, а вместе с ней и убытки главного немецкого банка растут с каждым новым поднятием учетной ставки ведомством Кристин Лагард.

Президент Bundesbank Йоахим Нагель начал бить тревогу еще в марте.

«Убытки в прошлом году составили 172 млн евро,- заявил он четыре месяца назад.- Они были покрыты за счет резервов, накопленных в предыдущие годы».

Президент ВВ предупредил, что в этом году ему удастся справиться самому благодаря резервам в размере 19,2 млрд евро и собственному капиталу в размере 2,5 млрд евро. Однако в дальнейшем этих резервов будет недостаточно.

Сейчас об убытках ВВ сообщила Национальная служба аудита Германии. Аудиторы считают, что без рекапитализации не обойтись. Причем, проводить ее, естественно, придется при помощи госбюджета, который сейчас переживает тоже не самые лучшие времена и уже не один год не является бездефицитным, чем так гордились в десятые годы XXI века в Берлине.

В довершение к рецессии и многим другим проблемам правительство Шольца лишилось сейчас еще и дивидендов, выплачиваемых ему главным банком ФРГ. Известно, что за последние десять лет дивиденды ВВ составили 22 млрд евро. Когда ВВ возобновит выплату дивидендов федеральному правительству, кстати, неизвестно.

Йоахим Нагель, однако, со смахивающей на апокалипсис картиной, написанной аудиторами, не согласен. Он считает, что в своем отчете они необоснованно сгустили краски и что ситуация находится под контролем. В ВВ, похоже, собираются покрывать доходами будущих лет, как это, кстати, уже было однажды в семидесятые годы прошлого века. Подробности и резервы Нагель не раскрывает, но очевидно он имеет в виду доходы от золотовалютных резервов ВВ, которые составляют 170 млрд евро или, по его же словам, «значительную сумму собственного капитала».