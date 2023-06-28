Индия закупила у России «ошеломляющие» объемы нефти

Доля поставок российской нефти в Индию достигла в мае рекордных 46%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической фирмы Kpler. Издание называет ошеломляющим такой резкий рост поставок нефти из РФ, поскольку до 2022 года их доля составляла менее 2%.

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«В прошлом месяце на Москву приходилось 46% импорта нефти Индией, что является ошеломляющим скачком по сравнению с менее чем 2% до конфликта на Украине. За последний год Китай тоже закупил гораздо больше российской нефти, но именно Индия, стратегический партнер США, вмешалась с кулис, чтобы поддержать российскую экономику», — говорится в публикации.

Издание связывает это с дешевизной российского сырья: по данным Министерства торговли и промышленности Индии, в апреле нефть из РФ поставлялась по $68 за баррель, в то время как саудовское сырье стоило около $87 за баррель, а иракское —$78.

При этом не все нефтеперерабатывающие заводы Индии подходят для российской марки Urals, их перепрофилирование может занять три-четыре года и потребовать больших капвложений, пишет Bloomberg.