Иностранным туристам разрешили оформлять карты «Мир» для отдыха в России

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который позволит иностранным туристам расплачиваться картами «Мир» на территории РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Статья по теме: Отмена НДС для туроператоров снизит цены на отдых внутри РФ — глава Минэкономразвития

«Законопроект, поддержанный депутатами Госдумы РФ в третьем чтении, даст право российским банкам открывать счет иностранным туристам и юридическим лицам без их личного присутствия или присутствия представителей. С помощью электронной карты турист сможет бронировать тур, а прибыв в Россию — расплачиваться за услуги и совершать покупки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для оформления «Карты туриста» российскому банку необходимо будет заключить договор и делегировать зарубежному банку или иной иностранной финансовой организации проведение идентификации клиента или его представителя. После прохождения процедуры в своей стране туристам станет доступно открытие электронного счета в российском банке удаленно. Прибыв в Россию, путешественники смогут получить пластиковую карту.

«Электронная карта туриста — один из инструментов, позволяющих иностранным гражданам сделать отдых в нашей стране комфортнее. Карта туриста, наряду с планируемым запуском электронной визы и соглашений о безвизовых групповых поездках с Китаем и Ираном, будет способствовать росту въездного турпотока», — приводятся слова замминистра экономического развития Дмитрия Вахрукова.

Проработать вопрос создания платежной карты для иностранных туристов поручил в конце 2022 года курирующий развитие туризма вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, отмечается в сообщении.