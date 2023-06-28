Истории любви, рейтинг

«Как зарождается любовь — неизвестно. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что „тайна сия велика есть“, всё же остальное, что писали и говорили о любви, было не решением, а только постановкой вопросов, которые так и оставались неразрешенными. То объяснение, которое, казалось бы, годится для одного случая, уже не годится для десяти других, и самое лучшее — объяснять каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать. Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай…»

(из рассказа А. П. Чехова «О любви»).

Артисты в сопровождении оркестра читают рассказы авторов, знаковых для Художественного театра, — Антона Чехова, Максима Горького, Михаила Булгакова, Ивана Бунина, Александра Куприна, Александра Вампилова. Каждый рассказ — история любви. Первой, безответной, счастливой, святой… У каждой истории – своя музыка, специально написанная композитором Кузьмой Бодровым.

В вечере принимает участие Камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Премьера вечера была приурочена к 70-летию маэстро и открывала программу юбилейного года, посвящённую 125-летию МХТ.

Режиссер: Георгий Ковалев

Рассказы читают: Игорь Верник, Игорь Золотовицкий, Авангард Леонтьев, Ольга Литвинова, Михаил Пореченков, Константин Хабенский, Аня Чиповская, Дарья Юрская

Ближайшая дата: 4 июля