IT-сектору пообещали новые миллиарды на решение старых проблем

На сайте российского кабмина опубликован перечень поручений председателя правительства Михаила Мишустина по итогам VIII конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»). В числе поручений, в частности, перевод ключевых отраслей экономики с зарубежных цифровых продуктов и решений на отечественные, развитие венчурного финансирования для российских IT-компаний, формирование системы оценки уровня соответствия критической информационной инфраструктуры требованиям по технологической независимости.

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Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» в этом году проходила с 31 мая по 2 июня в Нижнем Новгороде. Она традиционно является ключевой площадкой для диалога представителей бизнеса и власти по вопросам цифровой трансформации. Пленарное заседание конференции было посвящено результатам работы индустриальных центров компетенций, образованных по итогам конференции прошлого года. В рамках заседания представители бизнеса и государства обсудили перспективы и вызовы в развитии российского IT-сектора, а также пути достижения технологической независимости российской промышленности.

Согласно поручениям Мишустина, на реализацию мероприятий «дорожных карт» развития высокотехнологичных направлений «Новое индустриальное программное обеспечение» и «Новое общесистемное программное обеспечение» в 2023 году будет дополнительно направлено более 11 млрд рублей. Предусмотреть выделение финансирования из резервного фонда Правительства до 17 июля должен Минфин.

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Для ускорения темпов создания и выведения на рынок отечественных конкурентоспособных программных средств, Минфину, Минэкономразвития, Минцифры вместе с Банком России поручено до конца сентября представить в правительство план мероприятий по развитию венчурного финансирования российских IT-компаний, стимулированию создания частных отраслевых венчурных фондов, в том числе за счёт предоставления налоговых льгот.

До 1 сентября в России должны быть сформированы перечни типовых отраслевых объектов критической информационной инфраструктуры, где зарубежные программные продукты будут заменены на отечественные решения, а также определены конкретные сроки такого замещения. Выполнением этой задачи займутся специально созданные в различных секторах промышленности отраслевые комитеты, возглавляемые заместителями руководителей профильных ведомств, вместе с индустриальными центрами компетенций, которые объединили крупных заказчиков из числа промышленных предприятий и опытных разработчиков ПО.

Минцифры в свою очередь до 2 октября предстоит проработать вопрос формирования системы оценки уровня соответствия критической информационной инфраструктуры требованиям по технологической независимости.

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Часть поручений Михаила Мишустина касается отдельных отраслей промышленности. Так, Минпромторгу и Минцифры предстоит проработать вопрос о создании центра компетенций в области электронной элементной базы с учётом необходимости привлечения представителей дружественных государств и представить об этом предложения в правительство.

Вопросом развития российского программного обеспечения для технологий информационного моделирования в строительстве займутся Минстрой, Минпромторг, Минэнерго и Минтранс. О результатах им нужно будет доложить в Правительство до 1 сентября. Такие технологии позволяют отслеживать состояние объекта на протяжении всего жизненного цикла и помогают снизить риски серьёзных ошибок и потерь при реализации масштабных проектов.

Также на конференции Михаил Мишустин предложил подумать о запуске специальной программы финансирования проектов в сфере информационных технологий, предполагающей льготы для компаний, в том числе списание части кредитных средств. Проработать вопрос о реализации такой программы и представить предложения в Правительство поручено корпорации «ВЭБ.РФ», Минпромторгу и Минцифры.

Потребность, действительно, есть

Поручения премьера объединяют целую серию государственных планов по созданию цифрового ландшафта российской экономики и достижению технологической независимости от иностранного ПО, считает руководитель QA-направления ИТ-компании SimbirSoft Анастасия Леонтьева.

По информации из разных источников, говорит эксперт, денежные средства планируется направить на развитие индустриальных центров компетенций и на разработку востребованных у промышленных предприятий аналогов зарубежных IT-решений.

«Судя по “дорожным картам”, речь идет о программных решениях по направлениям PLM, САЕ, CAD, MES, SCADA, CRM, ERP, DBMS, OS, GIS, BIM, EDMC и другим. Как мы знаем из общения с представителями промышленных компаний, потребность в таких системах у них действительно есть», — говорит Леонтьева.

Хорошо, но медленно и мало

Импортозамещение в ИТ началось ещё до СВО, напоминает сооснователь и генеральный директор ГК «Техзор» Андрей Бородкин. По его словам, многие продукты уже существовали как минимум в начальной стадии разработки. Да, говорит он, люди использовали в основном иностранный софт, но какие-то деньги на собственные, отечественные разработки выделялись ещё в десятые годы. Текущие же события всё только подстегнули, появилась конкуренция.

«В строительстве многие цифровые решение либо заменены, либо будут заменены в ближайшие годы — это не самая передовая с точки зрения импортозамещения сфера, но потенциал есть, и именно импортозамещение в стройке очень важно для экономики страны. Кстати, на той же конференции Мишустин поручил министерствам проработать вопрос развития российского софта для технологий информационного моделирования в строительстве до сентября», — рассказывает эксперт.

Но софт софту рознь, отмечает Бородкин. Если мы говорим про сложные и большие технологические решения, к которым все привыкли, типа AutoCAD, BIM 360 или Revit, то создать для них аналоги пока скорее не удалось — застройщики всё ещё используют зарубежный софт, оплачивают серыми путями. Но, например, Renga и Pilot BIM приближаются по функционалу к этим продуктам, уже повсеместно используются государственными институтами и благодаря этому быстро развиваются.

«Небольшие решения реже затрагивают критически важную инфраструктуру и направления, и с ними ситуация совсем другая — они просто качественно закрывают отдельные бизнес-процессы. Таких решений много и развиваются они очень быстро, во многом опережая иностранные аналоги, — говорит Бородкин. — Многие отечественные решения использовали иностранные компоненты, например, Autodesk Forge. Как только он ушёл с рынка, сразу же появились проблемы в наших якобы отечественных продуктах. И текущая ситуация позволила выявить вот эти слабые места.»

Догнать зарубежные аналоги будет непросто, плоагает Андрей Бородкин, но приблизиться мы сможем: тут важны и скорость разработок, и актуальность законодательной базы, и отношение компаний к российскому софту. Сейчас многие застройщики уже смотрят в сторону импортозамещения, берут отечественные BI-системы. Иностранное уходит на второй план, но скорость этого движения у всех разная.

«Думаю, в перспективе 3–4 лет основной функционал критически важных решений для строительства всё же будет заменен. Что касается 11 млрд — это, конечно, мало для импортозамещающего софта, учитывая то, сколько вкладывают глобальные гиганты в свои разработки. Остаётся надеяться только на добросовестность ИТ-разработчиков», — заключает эксперт.

Усваивать «Уроки цифры»

Сфера информационных технологий в целом и подразделение разработки отечественных программных обеспечений в первую очередь нуждаются в высококвалифицированных кадрах, уверен Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute. По его мнению, всячески необходимо поддерживать образовательные инициативы в этом направлении.

В качестве примера эксперт приводит проект «Урок цифры», как один из самых успешных в области интеграции усилий государства, бизнеса и образовательных организаций для начальной профессиональной ориентации школьников в сфере IT-технологий. Партнерами «Урока цифры» выступают лидеры отечественной цифровой индустрии: Лаборатория Касперского, 1С, Яндекс и другие.

«Вторым основным фактором прорыва в данной области я вижу замещение западных компонентов программного обеспечения на отечественные аналоги, которые еще предстоит разработать и внедрить. По имеющимся сегодня данным, выделяемые правительством средства в ближайшие три-четыре года должны решить проблему импортозамещения IT-решений», — полагает Николай Переславский.