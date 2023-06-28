Иена на минимумах: опять 145

Пока большинство крупных центробанков ужесточают денежно-кредитную политику, японская так и остается сверхмягкой. Банк Японии устанавливает краткосрочные процентные ставки на уровне -0,1%, а доходность 10-летних облигаций – около 0%. В декабре он лишь увеличил предел колебаний последней до 50 б.п. вокруг нуля.

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Но и это поразило тогда рынки, вызвав самый большой однодневный рост иены к доллару с 1998 года. Начались спекуляции на том, что Банк Японии откажется от политики контроля кривой доходности и постепенно перейдет к подъему ставок. Они привели к падению пары USD/JPY до 127,21 в январе, а затем рынок стал ждать весны – на нее была намечена смена главы центробанка, после чего, согласно слухам, все и должно было поменяться.

Но новый глава Банка Японии Казуо Уэда до сих пор этого не сделал, хотя упорные слухи о том, что он таки поэтапно откажется от масштабных стимулов, все еще ходят. Но факты есть факты – и иена стала слабеть. Особенно процесс ускорился после очередного заседания Банка Японии 16 июня, на котором ничего не изменилось.

Вчера евро достиг нового максимума по отношению к японской валюте с сентября 2008 года – 157,937. Доллар тоже вырос, дойдя уже до 144,17 иены. Это его максимум с 10 ноября, что на первый взгляд выглядит не так примечательно. Но именно тогда пара USD/JPY за два дня рухнула со 146,59 до 138,43. То движение очень напоминало результат валютной интервенции, но Банк Японии с тех пор так и не подтвердил своего вмешательства.

Зато он в свое время не стал скрывать, что потратил $68 млрд на поддержку иены 22 сентября, 21 октября и 24 октября прошлого года. Эти интервенции начинались в диапазоне 145,90–151,95 иены за доллар, и сейчас японская валюта уже вплотную подобралась к этому интервалу. По рынку пошли активнейшие слухи, что на этот раз последним рубежом для «быков» станет круглая отметка 145.

«Доллар торговался около 145 иен, когда японские власти вмешались в сентябре прошлого года, поэтому участники рынка установили для себя именно этот порог, — пояснял Reuters главный валютный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Дайсаку Уэно. – Шансы на интервенцию возрастут, если власти начнут ужесточать риторику, говоря о том, что они “глубоко обеспокоены” или “готовы предпринять решительные действия”.»

Есть и более сложная версия обоснования этой цифры как рубежа, после которого начнутся интервенции. Ее еще пару недель назад озвучила глава отдела азиатских валютных исследований HSBC Джоуи Чу, отметившая, что месячное изменение курса иены до предыдущих интервенций составляло 6–8%.

«Чтобы подняться выше 6% м/м, курс USD/JPY должен вырасти до 145», — писала Чу.

Но решиться на валютную интервенцию японским властям непросто. У них есть определенные обязательства на этот счет перед другими членами G7 и в первую очередь – перед США, которым очень не нравится такое использование долларов. Так что пока японцы наращивают вербальные интервенции.

«Мы будем внимательно следить за изменениями на валютном рынке с сильным ощущением безотлагательности и отреагируем соответствующим образом, если изменения станут чрезмерными», – заявил вчера министр финансов Японии Шуничи Судзуки.

