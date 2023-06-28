Кабмин утвердил стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года

Утвержденная правительством РФ стратегия развития беспилотной авиации предполагает постепенный рост российского рынка беспилотных авиационных систем до уровня около 1 млн единиц в год и постепенное увеличение рыночной доли российских производителей с 50% до 80%.

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Об этом говорится в документе, опубликованном кабмином. Распоряжение, утверждающее программный документ, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Разработать стратегию развития беспилотной авиации в конце 2022 года поручал президент РФ Владимир Путин. Ее реализация позволит запустить в РФ предприятия, которые будут заниматься как финальной сборкой, так и выпуском материалов и комплектующих, а также подготовкой программных решений.

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По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, одновременно с разработкой стратегии развития беспилотной авиации по поручению главы государства правительство завершает формирование нацпроекта по развитию беспилотных авиацсистем. «Национальный проект станет основным управленческим механизмом реализации принятой стратегии», — подчеркнул Белоусов.

Стратегия ставит основной целью формирование в ближайшие 6,5 лет новой отрасли российской экономики, связанной с созданием и использованием гражданских БПЛА с перспективой ее развития до 2035 года. Наибольший потенциал для применения дронов правительство видит в агропроме, строительном надзоре, при создании и актуализации геопространственных баз данных, а также доставке грузов в труднодоступные районы.

План состоит из пяти ключевых направлений: первое предполагает стимулирование спроса на российские беспилотники, второе — разработку и серийное производство таких технологий, а также создание крупных производственных центров; третье связано с развитием инфраструктуры, в том числе строительством аэродромов, вертодромов и дронопортов, четвертое — с подготовкой кадров для беспилотной авиации, пятое касается фундаментальных и перспективных исследований в сфере беспилотных авиасистем.

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В тексте стратегии отмечается, что в прошлом году объем российского рынка беспилотных авиасистем и услуг с их применением составил около 50 млрд руб., что не превышает 1% мирового рынка. Согласно прогнозам экспертов, в 2023 году этот показатель вырастет. Объем российского производства в сфере производства дронов в настоящий момент составляет 16-20 млрд руб. в год, указывается в документе. Усредненная структура выручки на российском рынке на 75% формируется за счет реализации услуг с применением авиабеспилотников и на 25% — за счет реализации беспилотных авиационных систем и их компонентов, включая ПО.

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Сообщается, что в 2018-2022 годах в рамках госзакупок было заключено почти 2 тыс. контрактов на сумму свыше 13 млрд руб.; главными заказчиками были МЧС, Росгвардия, Росреестр, Минсельхоз, Минобрнауки и Минпросвещения. При этом подчеркивается, что в целом российский рынок беспилотной авиации обладает серьезным потенциалом: к 2030 году количество реализованных беспилотных авиасистем на рынке РФ может превысить 180 тыс. единиц, а к 2035-му — 200 тыс., в денежном эквиваленте это соответствует примерно 200 млрд руб. и 220 млрд руб. «При прогрессивном сценарии в 2030 году эти потребности на 75% могут быть обеспечены российскими изготовителями по рассматриваемым сегментам, за исключением образовательных беспилотных авиационных систем», — указывается в документе.

Объем российского рынка беспилотных авиационных систем в целом, с учетом потребности в рамках услуг, оценивается в базовом сценарии стратегии примерно в 370 тыс. шт. на период 2023-2026 годов с ростом до уровня около 1 млн шт. к 2031-2035 годам. Доля беспилотных авиасистем российского производства в общем объеме внутреннего рынка должна вырасти с 52% до 80% соответственно.

В рамках разработки и серийного производства БПЛА уже в текущем году планируется начать работу по созданию системы научно-производственных центров компетенций и испытаний в сфере беспилотных авиасистем, говорится в стратегии.

Ответственными за это направление назначены Минпромторг, правительство Москвы, а также АНО «Национальная технологическая инициатива» и другие структуры.