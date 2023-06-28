Какую роль будет играть в Белоруссии «Вагнер»

Белорусская армия входит в число пятидесяти крупнейших армий мира, причем среди государств с численностью населения менее 10 млн человек она – вторая по силе после израильской. В составе вооруженных сил республики, по данным ежегодного бюллетеня The Military Balance 2022, более 600 танков (28-е место в мире), более 200 самолетов, около 70 вертолетов, свыше 1600 БТР И БМП, 48 тысяч солдат и офицеров, и около 300 тысяч военнообязанных в запасе.

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Численность вооруженных сил распределена следующим образом: 30 500 бойцов в сухопутных войсках, более 11 тысяч человек в военно-воздушных силах, около 6 тысяч военнослужащих в силах специальных операций. Обратим внимание на последнюю цифру.

В ЧВК «Вагнер» спецназовцев (если верить информации Евгения Пригожина) больше, чем в белорусской армии, в 4 с лишним раза. Впрочем, пока неизвестно, сколько «музыкантов» останется служить в России, а сколько перебазируется в Белоруссию. По информации, которую «Эксперт» получил у белорусского источника, предоставленная для «Вагнера» в/ч рассчитана на 2 600 солдат и офицеров. Иначе говоря – на полк.

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По мнению президента Академии геополитических проблем, доктора исторических наук, генерал-полковника Леонида Ивашова, главная ценность солдат и командиров «Вагнера» – большое количество выходцев из спецназа ГРУ и других элитных подразделений, обладающих очень высоким уровнем подготовки.

«Для подготовки профессионалов военного дела в рамках специальных операций эти люди могут быть очень полезны МО Белоруссии, - сказал генерал «Эксперту». – В составе руководства "Вагнера" есть высочайшие специалисты в области разведки, не случайно именно качественная военная разведка отмечалась, как фактор более успешных действий ЧВК по сравнению с другими подразделениями, не только в зоне СВО, но и в Сирии, других районах мира. Далее, президент Белоруссии говорит о практически ежедневных провокациях на границах республики, в первую очередь – с Польшей, Литвой и Латвией. И здесь помощь разведчиков в предотвращении инцидентов может быть неоценима».

По словам доктора наук, Вашингтон многократно «обещал послать свой флот к берегам Белоруссии», но до тех пор, пока сделать этого невозможно из-за отсутствия у республики моря, страны НАТО осуществляют психологическое давление на сухопутных границах. Буквально на этой неделе на встрече с военными журналистами Александр Лукашенко рассказывал, как через границу перебрасывают трупы иностранцев, чтобы потом предъявить претензии.

«Присутствие "Вагнера", пускай и в усеченном составе, будет служить фактором сдерживания на границах с НАТО, не помешает ЧВК и на границе с Украиной, – говорит Леонид Ивашов. – Но есть еще одна, самая потенциально важная для России область применения ЧВК в Белоруссии. У нас сегодня нет сухопутного коридора в нашу Калининградскую область, к нашей морской и сухопутной группировке. А со стороны Белоруссии существует Сувалкский коридор. И в случае обострения ситуации "Вагнер" может исполнить ударно-штурмовую партию так, чтобы Белоруссия не стала участником этой ситуации. Потому что "Вагнер" все равно будет оставаться российской структурой, нахождение которой в Белоруссии можно при необходимости считать даже незаконным».

От Калининграда до Африки

Военный обозреватель ТАСС, полковник Виктор Литовкин в разговоре с «Экспертом» подчеркнул, что «Вагнер» уходит в Белоруссию без вооружения:

«Частная военная компания ушла в Белоруссию без танков, артиллерии, боеприпасов и так далее – все это осталось у МО России. Поэтому в плане вооружений "Вагнер" не усилит Белоруссию никак. Коме того, насколько известно, и в структуру МО Белоруссии он входить не будет, так что численность вооруженных сил республики останется прежней, – объясняет специалист. – А о том, какую пользу эта компания принесет Белоруссии, говорить пока сложно. Сколько "музыкантов" ушло в Белоруссию мы не знаем. Конечно, их опыт очень ценен, но нам пока неизвестно, насколько плотно они будут заниматься подготовкой белорусских военных, и в том ли их миссия. Я вообще не уверен, что "Вагнер" пробудет в республике долго. Не исключаю, что они там пересидят, отдохнут от боев, и поедут куда-нибудь в Африку».

Как известно, для тех бойцов, которые в Африке еще не работали, обязательно пройти такую непростую процедуру, как прививки от самых распространенных лихорадок. Это делается в карантине, и заброшенная воинская часть – идеальное место, чтобы переболеть.

Как рассказал специалист, руководство ЧВК само заключает контракты со странами, которые приглашают наемников, и Пригожин может сделать это, не совещаясь с президентами России и Белоруссии. Но может и, наоборот, взяться за исполнение поручений главы Белоруссии на континенте, по которому специализируется в обычное время «Вагнер».

«Я не исключаю, что у Лукашенко могут быть интересы в Африке», – предположил Виктор Литовкин.

А о том, что это могут быть за интересы и поручения для ЧВК, «Эксперту» рассказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Африканский трек

«Еще Макиавелли указывал на то, что в политике единственным критерием оценки действий правителя является укрепление власти и расширение границ государства. В современном мире речь идет не о физическом расширении, а об увеличении влияния, – замечает Антон Орлов. – Не исключено, что Александр Лукашенко, вовлекая Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" в свою орбиту, стремится именно к расширению влияния Беларуси за пределами страны, например, на Африканском континенте. Если это так, то в данной игре возможны самые разные варианты: от оказания помощи правительствам африканских государств в борьбе с голодом, чрезвычайными происшествиями и мятежниками, до экспорта высоких технологий, которыми располагает Белоруссия, взамен на преференции в добыче полезных ископаемых».

По мнению Антона Орлова, Лукашенко вряд ли заинтересует тяжелое сырье, которое перевозится танкерами и сухогрузами. Политолог, как и генерал Ивашов, напомнил, что мечта о море для Белоруссии пока не сбылась. Но интересными могут быть разработки алмазов или выращивание аптекарской продукции, которая произрастает в тропическом и экваториальном климате.

Работу Белоруссии в Африке до сих пор было трудно назвать активной, однако в 2022 году президент республики обозначил задачу расширять это направление. Представительства есть пока только в пяти странах: Египте, ЮАР, Нигерии и Кении, а совсем недавно к ним добавилась Зимбабве, которую Александр Лукашенко посетил лично в прошлом году. В выступлении там он отметил: «Мы идем в Африку не для того, чтобы нести некие иллюзорные демократические ценности. А идем работать вместе с вашими руководителями на благо народа Зимбабве».

Со странами, где нет посольств, общение Белоруссии идет через российские представительства, кроме того, в ряде стран работают почетные консулы Минска. Среди тех, с кем сотрудничество только начинается, внимание уделяется Республике Южный Судан.

Это самое молодое из признанных государств мира. Оно отделилось от Судана по итогам длительной войны в 2011 году, после чего страна пережила голод, эпидемию холеры и новую гражданскую войну. Сейчас коалиционное правительство поддерживает хрупкий гражданский мир. В стране разведаны месторождения алмазов и золота. И с новой на карте мира страной легче наладить сотрудничество, в том числе военное, тем более, что вопросы безопасности там вряд ли на последнем месте.