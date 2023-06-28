Лучшие «зеленые» инициативы бизнеса: объявлены победители VII Премии ECO BEST

По традиции, перед награждением прошла шестая конференция «Экология и бизнес: лучшие корпоративные практики». Представители устойчивых компаний рассказали о своих проектах по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду и обсудили успехи в отечественной практике эко-разработок, различия между экомаркетингом и гринвошингом, идеи для успешного экологичного стартапа и эко-профессии, за которыми стоит будущее.

В завершение дня состоялась церемония награждения победителей VII Премии ECO BEST. Вновь было подтверждено, что одна из важнейших составляющих деятельности любой успешной компании – корпоративные социально-ответственные проекты. Награды за лучшие эко-инициативы в этой категории удостоились: Сбер, ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», АО «Русская Медиагруппа», World Class, СИБУР (агентство: Affect), Московские рестораны «Кофемания», госкорпорация «Росатом», GRASS, Газпромбанк Лизинг, УК «Первая», Компания девелопер UDS, Автономная некоммерческая организация в сфере экологии и защиты окружающей среды «Собиратор», ООО «Ставролен», ГУП «Мосгортранс», ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт».

Следование принципам ESG – не просто новый тренд в бизнесе, а в ближайшем будущем – ключевой фактор развития устойчивого бизнеса. Все больше компаний осознают это, трансформируя свой бизнес при поддержке лидеров экономики. Так, старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова отметила: «Сбер — крупнейший финансовый институт страны и признанный лидер российской ESG-трансформации. Мы активно интегрируем ESG-принципы в свою операционную деятельность и бизнес-модель — способствуем ESG-трансформации клиентов и большое внимание уделяем управлению ESG-рисками. Наш портфель ответственного финансирования имеет устойчивый рост и уже превысил 1,57 трлн рублей. Это значит, что рынок развивается вместе с нами. Кроме того, мы разрабатываем образовательные и просветительские программы в области устойчивого развития и делимся нашим опытом по вопросам ESG с другими участниками рынка. Рассчитываем, что к концу этого года сможем вовлечь в ESG-трансформацию более 30% российских регионов».

Для привлечения как можно большего числа людей к решению экологических проблем важно создавать условия, которые помогут им упростить процесс перехода к новым привычкам. «Для Собиратора особенно ценно стать номинантом Премии. Для нас эта награда – источник вдохновения, показатель поддержки и признания эффективности результатов нашей деятельности среди экспертов в области экологии и устойчивого развития. Мы планируем и дальше распространять знания об экологичном образе жизни и возможности реализовать их на практике. Мы убеждены, что глобальные изменения к лучшему миру начинаются с маленького шага – знакомства человека с новой информацией», – поделился Леонид Синицын, сооснователь и руководитель проекта «Собиратор».

Для решения проблем, связанных с окружающей средой, необходим комплексный подход и серьезная работа. Большую роль в этом процессе играют бизнес-проекты, которые направлены на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду и стимулирование устойчивого развития экономики. По мнению Экспертного совета, лучшими в этой категории стали: Санаторно-курортный комплекс Bridge Resort, Парк-отель «Орловский», «Мосгортранс», ООО БЕКО, ГК «РОСВОДОКАНАЛ», АО «Нэфис Косметикс», Гостиничная компания Alean Collection, Альфа-банк, OOO «Уральский завод противогололёдных материалов», ООО «ПК«Байкал Аква»», ГК ЕЮС, АО «СУЭК», ПАО «ЛУКОЙЛ».

Зеленые практики в бизнесе становятся все более популярными и необходимыми. Они помогают компаниям не только улучшить свой имидж, но и способствовать сохранению природы. «Для нашей компании победа во Всероссийской Премии ECO BEST имеет особое значение. Мы всегда видели свою миссию не только в развитии и продвижении бизнеса, а ставили перед собой и гуманитарные цели – забота о природе нашей страны, поддержка экологических инициатив, лесовосстановление, сохранение планеты для будущих поколений. Уверен, что старт ESG-проекта “Зелёная планета ELS” станет реальным прорывом в достижении поставленных целей и привлечёт немало единомышленников», – рассказал о важности эко-инициатив бизнеса управляющий партнер ГК «ЕЮС» Дмитрий Короленко.

Проведение мероприятий в области экологии – важный шаг в сознательном отношении к окружающей среде. «Приятно осознавать, что наш молодой бренд Gardenica уже сейчас является по-настоящему значимым образовательным экопроектом. Хочется выразить слова искренней благодарности организаторам и участникам. Подобные мероприятия позволяют обменяться опытом, найти единомышленников и вместе заботиться о будущем нашей планеты, ведь оно зависит от каждого из нас здесь и сейчас», – отметила Ольга Эль Шериф, ведущий бренд-менеджер Gardenica.

Многие современные потребители тщательно подходят к выбору продуктов. Одними из важнейших критериев являются натуральность и экологичность. Производители товаров народного потребления крайне ответственно подходят к производству своей продукции, делая ее безопасной как для самих потребителей, так и для природы. В этом году эксперты отметили наградой: АО «Нэфис Косметикс», Курорт Красная Поляна, Gardenica, НПАО «Светогорский ЦБК», Grundig, ANNA GALE, Econel, ООО «ФУД МИЛК», ТМ «Мастерская Олеси Мустаевой», Greenworks.

Подобные мероприятия становятся площадками для взаимодействия между компанией и клиентами, давая возможность продемонстрировать и подтвердить свои успехи в сфере устойчивого развития. Инженер по экологии ООО «БЕКО» Алия Гильмуллина сообщила о значимости мероприятия: «Участие в конкурсе ECO BEST – это важный инструмент коммуникации с потребителями о наших экологических достижениях и ценностях. Мы выражаем искреннюю благодарность независимой экспертной группе за высокую и справедливую оценку нашего предприятия и продуктов».

В Экспертный совет Премии входят профессионалы в области экологии и устойчивого развития, представители органов государственной власти, руководители общественных и профессиональных ассоциаций и объединений, в их числе: ТПП РФ, Минэкономразвития России, комитет экологии РОО «Содействие», Национальный органический союз, FSC России, Insiders Moscow EcoChallenge.