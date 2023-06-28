МИД РФ сообщил о возобновлении прямого авиасообщения с Кубой

Министерство иностранных дел РФ сообщило, что с 1 июля возобновится регулярное прямое авиасообщение с Кубой.

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«С 1 июля возобновляется регулярное прямое авиасообщение с Кубой», — цитирует ТАСС официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марию Захарову.

Дипломат уточнила, что перелеты будут производиться авиакомпанией «Россия», входящей в группу «Аэрофлот».

Захарова обратила внимание на то, что развитие авиасообщения России с другими странами идет вопреки всем вводимым против нее санкциям. «Продолжается работа по расширению международного пассажирского авиасообщения России, несмотря на сложности, которые возникли в результате введения коллективным Западом санкций против нашей страны», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

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Она выразила уверенность в том, что возобновление прямых перелетов в латиноамериканскую республику еще больше «приблизит далекую географически, но такую близкую нам братскую Кубу». «Несомненно, это придаст новый импульс нашим гуманитарным и деловым связям, а также будет способствовать восстановлению российского турпотока на хорошо знакомый нашим гражданам, гостеприимный Остров Свободы», — сказала Мария Захарова.

Как сообщается в Telegram-канале «Аэрофлота», продажи билетов на Кубу уже стартовали. Рейсы будут производиться два раза в неделю — по четвергам и субботам, в сентябре их количество увеличится до трех. Стоимость авиабилета Москва — Варадеро начинается от 33 тыс. руб. в одну сторону. Полеты планируется выполнять на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777.