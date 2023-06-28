Минфин разместил флоатеры на 59 млрд рублей, отказавшись от классических ОФЗ

Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом на 59 млрд рублей при спросе почти в 250 млрд рублей. Это следует из информации на сайте ведомства.

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28 июня были проданы флоатеры ОФЗ-ПК выпуска № 29024 с датой погашения 18 апреля 2035 года на общую сумму 59,009 млрд рублей по номиналу при спросе 249,801 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 57,289 млрд рублей при цене отсечения 95,89% от номинала и средневзвешенной цене 95,955% от номинала.

Классические бумаги Минфин решил в этот раз не размещать. Всего во II квартале были проданы облигации федерального займа на общую сумму 835,88 млрд рублей, что составляет 98,3% от квартального плана (850 млрд рублей).

