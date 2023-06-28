ВКС России нанесли удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ

Российские военные уничтожили пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске.

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Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В городе Краматорск Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ», — указывается в сообщении российского оборонного ведомства.

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Также министерство информирует, что высокоточным оружием воздушно-космических сил РФ нанесены удары по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ на Донбассе. «Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — подчеркивается в сводке Минобороны.

Сообщается, что на Донецком направлении отражено пять атак противника, уничтожено более 240 украинских военнослужащих. «На Южно-Донецком направлении в районе Времевского выступа мужественными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Восток" за сутки отражены две атаки противника силами до мотопехотной роты каждая в направлении населенного пункта Старомайорское Донецкой народной республики», — говорится в сообщении ведомства. На Запорожском направлении пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ. «Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 235-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубицы Д-20 и «Мста-Б», — указывается в сводке.

На Купянском направлении потери ВСУ составили около 30 боевиков, отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Кузьмино (ЛНР) и Григоровка (ДНР); в районе Серебрянского лесничества пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп. «За сутки уничтожено до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30», — уточняет Минобороны.

На Херсонском направлении уничтожено диверсионно-разведывательное подразделение ВСУ при попытке высадки и закрепления на северной части острова Антоновский, сообщили также в военном ведомстве; за сутки на этом направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих.