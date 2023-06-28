МВД России начало принимать заявления об отказе от гражданства Украины

Территориальные органы МВД РФ начали принимать заявления от россиян с двойным гражданством о нежелании состоять в гражданстве Украины.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Отмечается, что все граждане РФ, имеющие «одновременно украинское гражданство, будут считаться не имеющими гражданства Украины со дня подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины». С соответствующим заявлением можно обратиться в МВД либо подать его посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.

«Использование данного механизма позволит имеющим гражданство Украины россиянам в полной мере реализовать свои права в тех случаях, когда наличие гражданства иностранного государства является ограничивающим фактором. Например, при реализации права быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, при оформлении допуска к государственной тайне или трудоустройстве в государственные и муниципальные органы», — поясняет ведомство.

Достигшие возраста 14 лет граждане РФ вправе подать заявление самостоятельно; от имени детей, не достигших этого возраста, с заявлением может обратиться родитель или иной законный представитель.

Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «Об особенностях правового положения граждан РФ, имеющих гражданство Украины». В нем говорится о создании механизма, при котором имеющий украинский паспорт гражданин РФ сможет подать заявление на аннулирование украинского гражданства. Со дня подачи заявления гражданин обязуется воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования паспорта гражданина этой страны и иных документов, удостоверяющих гражданство Украины или содержащих указание на него, за исключением случаев, когда указанные действия совершаются в целях прекращения гражданства Украины, а также в иных случаях, предусмотренных президентом России.

При выявлении факта несоблюдения обязательств МВД составляет заключение, сведения о котором направляются в ФСБ и гражданину, в отношении которого оно вынесено. При этом со дня вынесения указанного заключения заявление этого гражданина о нежелании состоять в гражданстве Украины считается недействительным, а сам гражданин — имеющим гражданство Украины. Повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин может по истечении 10 лет со дня вынесения такого заключения.