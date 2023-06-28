На аналог Telegram для чиновников потратят еще почти 1 млрд рублей

Минцифры планирует направить из федерального бюджета 907 млн рублей на «масштабирование автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС) в регионы». Согласно техзаданию на портале госзакупок, ключевая идея заключается в том, чтобы создать для чиновников единое решение взамен иностранных сервисов и мессенджеров, в частности Telegram, пишут «Ведомости».

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Открытый конкурс на оказание услуг по развитию отечественной системы размещен на портале госзакупок 23 июня. С 1 октября 2023 года по 20 сентября 2024-го на эти цели планируется направить из бюджета 907,4 млн рублей.

АРМ ГС был создан компанией VK на базе корпоративного мессенджера VK Teams по тендеру Минцифры, объявленному осенью 2021 года. Он представляет собой защищенный мессенджер, объединяющий переписки, видеозвонки, почту, календарь, облачное хранилище и «внутренний портал». На данный момент к АРМ ГС подключены 32 ведомства. Согласно требованиям новой закупки, исполнитель должен обеспечить необходимый уровень криптографической защиты информации при передаче сведений между пользователями, а также масштабировать решения на региональные ведомства.

Как считает руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева, вероятнее всего, за выполнение этого задания возьмется сам холдинг VK.

