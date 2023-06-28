Нефть цинично игнорирует многолетнюю статистику

Цены на нефть немного подросли в начале азиатских торгов в среду, 28 июня, после того, как опубликованная статистика показала, что запасы сырой нефти в США сократились на прошлой неделе. В то же время ожидание новых сигналов о мировых процентных ставках держит трейдеров в напряжении. Если ставки продолжат подниматься, это окажет негативное влияние на темпы роста мировой экономики и, соответственно, на спрос на энергоносители.

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Стоит напомнить, что цены на нефть резко падали в течение последних пяти сессий как раз на фоне сохраняющихся опасений, что повышение процентных ставок окажет давление на экономическую активность и подорвет спрос на нефть, пишет Investing.com. Признаки сокращения поставок в краткосрочной перспективе и некоторая, скажем так, устойчивость экономики США мало что сделали для ограничения слабости нефтяных рынков в этом году, поскольку экономические условия в остальном мире ухудшаются.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2%, до 72,63 доллара за баррель, а на West Texas Intermediate — на 0,2%, до 67,80. Оба контракта просели почти на 7% каждый — или примерно на 5 долларов — за последние пять сессий.

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Ожидается, что запасы в США сократятся из-за повышения спроса на нефть летом. В качестве некоторых позитивных сигналов для нефтяных рынков можно рассматривать данные Американского института нефти (API). Они показали, что запасы в США за неделю, окончившуюся 23 июня, сократились на 2,4 млн баррелей — это на 1,47 млн баррелей больше, чем ожидалось. Резкое падение запасов бензина указывает на повышение спроса на топливо, что неудивительно для крупнейшего в мире потребителя нефти на фоне насыщенного путешествиями летнего сезона.

Данные API обычно предвещают аналогичную тенденцию в показателях запасов от Управления энергетической информации, которые будут опубликованы сегодня к вечеру. Падение запасов указывает на некоторое сокращение поставок в США, особенно на фоне улучшения краткосрочного спроса.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл уже предупредил на прошлой неделе, что ФРС может повысить процентные ставки еще как минимум два раза в этом году. Глава европейского ЦБ Кристин Лагард также анонсировала новые повышения ставок. Перспектива их роста в сочетании с ухудшением экономических условий во всем мире оказала сильное давление на нефтяные цены в этом году, несмотря на неоднократные сокращения добычи в Саудовской Аравии и сокращение поставок.

Остается добавить к этому более медленное, чем предполагалось, восстановление экономики Китая, которое тоже вызывает опасения по поводу слабого спроса на топливо в крупнейшем мировом импортере нефти.

Ставки растут. Но не на нефть

Ситуация на рынке нефти по-прежнему уязвима: сегодня Brent может протестировать на прочность 70 —72 долл./барр., зону минимумов года, считает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Он напомнил, что котировки Brent вчера заметно упали после заявлений главы ЕЦБ о том, что в ближайшее время вряд ли удастся достичь пика по ставкам, и что они точно будут повышены в июле.

«Перспектива затягивания ведущими ЦБ фазы повышения ставок — и так уже высоких — для более уверенного торможения инфляционных процессов заставляет инвесторов учитывать риски вхождения экономик развитых стран в рецессию в ближайшие несколько кварталов, и, как следствие, — спада спроса. Неуверенность в устойчивости восстановления экономической активности в КНР также довлеет над рынком, несмотря на обнадеживающие заявления представителей властей Поднебесной», — говорит эксперт.

Сегодня нефть марки Brent торгуется в символическом «плюсе», находятся чуть ниже отметки 73 долл./барр. Повод для робкого отскока участники рынка нашли в данных Американского Института нефти (API) о более существенном, чем ожидалось, сокращении запасов сырой нефти в США на прошлой неделе (-2,408 млн барр.), настраивающих на то, что позитивным для нефти будет и недельный отчет Минэнерго США, который выходит сегодня вечером.

Как полагает Локтюхов, сегодня котировки Brent могут протестировать на прочность зону поддержки 70—72 долл./барр., уход ниже которой способен спекулятивно усилить импульс к снижению. Основным триггером давления на рынке нефти остаются опасения по росту ключевых ставок в странах Запада. Новостным риском сегодня выступает речь главы ФРС Дж. Пауэлла: последняя статистика по США, скорее всего, поддержит склонность ФРС повышать ключевую ставку.

Этот необычный, необычный июнь

Цены на нефть на этой неделе торгуются в нижней половине двухмесячного торгового диапазона, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Он подтверждает, что риски для мировой экономики из-за роста процентных ставок вновь вернулись в повестку и захватили внимание участников рынка.

«Между тем, поставки остаются ограниченными, что не дает котировкам Brent опуститься слишком низко. На этой неделе ниже 70 долл. за баррель уход цены не ожидается, а на следующей не исключено восстановление в район 75—76 долларов», — говорит аналитик.

Ситуация на рынке нефти за неделю поменялась и перешла под контроль «медведей», подтверждает и финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. С 22 июня, по его оценке, котировки «черного золота» опустились на 5,3%, а с начала месяца снизились на 2,1%.

Эксперт отмечает, что этот месяц по динамике котировок пока отличается от среднемесячных изменений, собранных с 1989 года. Согласно статистике, в июне нефть подрастает в среднем на 1,3%. Цена актива приблизилась к минимальным значениям этого года и тестируют зону поддержки $71,5—72,7 за баррель. Трижды в этом году актив отскакивал от этой зоны сопротивления.

«Сегодня мы предполагаем высокую волатильность нефтяных цен на фоне ожиданий, связанных с выступлением главы ФРС США в 16:30 мск, а также еженедельной статистики по запасам сырой нефти, которая выходит в 17:30 мск.

Как указывает Чеврычкин, есть ряд основных причин, которые влияют на спрос и давят на нефтяные цены. Так, темпы восстановления экономики Китая пока не оправдывают ожиданий по спросу на нефть. Играют роль и опасения по снижению спроса в период рецессии — в том числе на фоне заявлений и агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США.

Третий фактор, продолжает аналитик, — устойчивый экспорт нефтедобывающих стран.

Индикаторы технического анализа указывают, однако, на нейтральную ситуацию, где перекупленность и перепроданность по активу отсутствуют. Поэтому ценовой график нефти, указывает Чеврычкин, сигнализирует о двух возможных вариантах развития событий. Первый — пробой зоны поддержки 71,5—72,7 долл. за баррель — открывает путь к ценовому диапазону 64,6 — 65,8 долл. за баррель. И если продавцы продолжат доминировать на рынке, то июнь будет восьмым месяцем подряд по снижению стоимости нефти.

Второй вариант — отбой от зоны сопротивления — с высокой вероятностью вернет цены в широкий боковик, в котором актив торгуется в этом году с шансами роста котировок до 87,7—89,7 долл. за баррель. Как считает Сергей Чеврычкин, стоит обратить внимание на последние прогнозы ОПЕК по «черному золоту», согласно которым мировой спрос на нефть вырастет до 110 млн баррелей в день к 2045 году. То есть, на 23%