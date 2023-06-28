Около 20% компаний, которым предстоит платить налог на сверхприбыль, занимаются добычей ТПИ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний с 2024 года.

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Замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе заседания нижней палаты российского парламента, на котором рассматривалась инициатива, рассказал, на кого в первую очередь распространится мера. «Если брать топ-50 плательщиков, то из них 20% придется на предприятия в области добычи твердых полезных ископаемых, 19% придется на производителей минеральных удобрений, 13% будет металлургический комплекс, 12% будут предприятия оптовой и розничной торговли, я имею в виду от общей суммы платежей топ-50 плательщиков, 9% — на организации банковской сферы, ну и все остальные отрасли это — нефтехимические предприятия, производство электроэнергии, строительные компании, обрабатывающая промышленность, логистическая промышленность, составят порядка 5%», — цитирует чиновника «Интерфакс».

Сазанов уточнил, что доля других отраслей — менее 1%.

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Говоря о количестве плательщиков, замглавы Минфина сообщил, что всего их будет порядка 2,5 тыс. «Это менее 3% от общего количества организаций», — пояснил он.

Речь идет о законопроекте о налоге на сверхприбыль, или windfall tax (дословно — «налог на удачу»), который обсуждается в России с февраля. Налог предлагается взимать с предприятий, чья среднеарифметическая прибыль до налогообложения в 2021‒2022 годах превысила миллиард рублей. Предполагается, что мера обеспечит дополнительные доходы бюджета в размере около 300 млрд руб.