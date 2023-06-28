Особенности ремонта и диагностики неисправных телевизоров

Если раньше эти устройства использовались исключительно для просмотра эфирных каналов, то на сегодняшний день широкое распространение получили умные телевизоры, предоставляющие доступ в интернет. Специфика ремонта телевизоров на дому в Москве зависит от его модели и типа экрана. Специалисты отмечают, что ремонт смарт-телевизоров во многом похож на устранение неполадок планшетов и смартфонов.

Главные причины, приводящие к поломке телевизоров

По словам экспертов, подавляющее большинство неисправностей телевизоров возникает вследствие продолжительного периода их функционирования. Другие причины встречаются гораздо реже. В процессе длительной эксплуатации телевизора его контакты могут подвергнуться окислению, а процессор способен перегореть. К поломке телевизора также ведут скачки напряжения, механические факторы и воздействие влаги.

Оборудование, применяемое для ремонта телевизоров

Чтобы восстановить работоспособность телевизоров, специалисты применяют следующие средства:

Паяльные станции с регулировкой таких характеристик как температура нагрева, скорость движения горячего воздуха и др. Это оборудование обеспечивает возможность отремонтировать любые микросхемы.

Программатор. С помощью данного устройства в микросхему телевизора устанавливается подходящая прошивка, которая выполняет роль операционной системы.

Осциллограф. С его использованием определяются качество и форма телесигнала. Сопоставление этих параметров со стандартными характеристиками помогает установить наличие или отсутствие технического сбоя.

Блок питания. Это приспособление, предназначенное для применения в лабораторных условиях, обеспечивает возможность выявить неисправную запасную часть посредством подачи напряжения на нее с последующим измерением сигнала, получаемого на выходе.

Мультиметр. Данный прибор позволяет измерять ключевые характеристики радиодеталей телевизора и заменять те из них, в которых обнаружены неисправности.

Инструменты, применяемые при разборке телевизора и пайке его элементов – отвертки, пинцеты, кусачки и др.

Ремонт светодиодной подсветки

Среди предлагаемых производителями телевизоров наибольшая доля приходится на модели со светодиодной подсветкой. При отсутствии изображения на темном экране с нормальной передачей звука мастера по ремонту выполняют описанную ниже последовательность действий. Сначала выясняется, действительно ли картинка не показывается. Владелец телевизора может установить это своими силами. Для решения данной задачи нужно осветить экран сбоку, в то же время переключая каналы. При наличии возможности различать шрифты и остальные составные части изображения наиболее вероятная причина заключается в неправильном функционировании подсветки. Если экран остается совершенно черным, то это может быть обусловлено различными проблемами. При работе жидкокристаллического умного телевизора заводская пайка его соединений может постепенно разрушаться. В результате подсветка исчезает частично или полностью. Наряду с неисправной подсветкой поломка телевизора может быть вызвана и целым рядом других причин, например, выходом из строя блока питания, повреждением HDMI-разъемов и др.

После проведения диагностических мероприятий мастера по ремонту устанавливают причины проблем в функционировании телевизора и выбирают самое подходящее решение для каждой конкретной ситуации. При выборе специалиста важнейшее условие для владельца телевизора состоит в предоставлении гарантии по окончании ремонтных работ.

Некоторые сервисные центры предлагают такую услугу как выезд специалиста для ремонта телевизора на дому. Это возможно в тех случаях, когда характер неисправности позволяет устранить ее на месте. Но чаще всего специалисты ремонтируют телевизоры на своем рабочем месте в сервисном центре, где они располагают всем необходимым для установления причин поломок и проведения ремонтных работ с соблюдением гарантийных обязательств.