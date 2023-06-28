Отмена НДС для туроператоров снизит цены на отдых внутри РФ — глава Минэкономразвития

Отмена НДС для туристических операторов по въездному и внутреннему туризму создаст условия для снижения цен на отдых в России.

Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Накануне, 27 июня, правительство одобрило законопроект, освобождающий от уплаты НДС туроператоров, которые работают в сфере внутреннего и въездного туризма. Инициатива поступила на рассмотрение Госдумы. В случае принятия мера вступит в силу 1 января 2023 года и будет действовать до июля 2027-го.



«Учитывая, что туристский продукт, в том числе состоит из транспортных услуг и размещения в гостиницах, такая мера в отношении туроператоров целесообразна. Принятие законопроекта приведет к снижению налоговой нагрузки на туроператоров, что создаст условия для снижения стоимости турпродукта в сфере внутреннего и въездного туризма», — отметил Решетников.

Ранее от уплаты налога были освобождены гостиницы и организации транспортного обслуживания; при этом туроператоры, бронируя места в отелях и услуги по перевозкам, должны были работать с НДС.

В Минэкономразвития указывают на то, что сейчас в России действуют около 4250 туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма; большая часть из них подходит под параметры малого и среднего бизнеса и находится на упрощенной системе налогообложения.

«Одобренный законопроект затронет несколько сотен крупных участников рынка, находящихся на общей системе налогообложения», — пояснили в ведомстве.

По словам Решетникова, решение кабмина поддержат туристические компании, продвигающие новые маршруты и предлагающие комплексный качественный продукт.