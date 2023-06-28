Программа по БПЛА утверждена с очень необычной целью

Правительство РФ утвердило Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Документ подписан с небольшим опозданием: президент давал поручение утвердить Стратегию до 31 мая, но инциденты с атаками дронов на Москву в начале мая и июне вынудили более глубоко проработать вопросы безопасности.

Движение без опасности

Чтобы риски столкновений в воздухе и нанесения ущерба объектам на земле не росли пропорционально интенсивности использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), документом предусматривается интеграция всех беспилотных авиационных систем в единое воздушное пространство России.

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Каждый дрон, за исключением игрушечных и «летающих камер», способных удалиться от пульта не более, чем на 30 метров, будет отслеживаться организаторами воздушного движения, а внешний пилот каждого такого воздушного судна – находиться на постоянной связи с контролерами воздушного пространства.

Полеты будут разрешены в определенных зонах и по установленным маршрутам, а дроны обеспечены навигационными средствами, исключающими столкновение. Управление дронами, которые не зарегистрированы, будет перехватываться инспекторами, а эксплуатировать беспилотники, перевозящие грузы или пассажиров (да, есть и такая опция, уточнения ниже), смогут только люди, имеющие специальное образование, или – специализированные предприятия.

Полет к восьми целям

Относительно количества беспилотников к 2030 году существует два сценария: базовый и прогрессивный. Первый исходит из роста рынка беспилотных авиационных систем в среднем на 14 процентов в год, второй реализуется при ежегодном увеличении числа дронов на 25%. В обоих сценариях предполагается, что наибольший скачок в объемах производства беспилотных авиационных систем будет наблюдаться в 2025 - 2027 годах.

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Согласно базовому сценарию, к 2030 году в России будет эксплуатироваться не менее 1 млн беспилотников, причем доля БПЛА отечественного производства приблизится к 70%.

К тому времени будут подготовлены 1,1 млн специалистов в сфере исследований, разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем, получивших подтверждение квалификации. Для сравнения, сейчас таких специалистов всего несколько тысяч, а их средний возраст превышает 50 лет.

При прогрессивном сценарии Россия не только обеспечит свои потребности в дронах, но станет заметным игроком на мировых рынках беспилотных систем.

Особое внимание будет уделяться использованию БПЛА на 8 направлениях применения: дистанционный мониторинг; авиационная разведка и охрана объектов; распыление веществ в сельскохозяйственных целях; перевозка грузов; обеспечение связью; демонстрация рекламных материалов; образовательная и спортивная деятельность; строительные, монтажные и спасательные работы. Под вопросом остается девятое направление – перевозка пассажиров. Если ее будет решено развивать, то в стратегию внесут уточнения. Но уже само упоминание такой возможности в перечне целей выглядит весьма необычно.

Новая отрасль экономики

Согласно выкладкам стратегии, сегодня доля отрасли беспилотной авиации в валовом внутреннем продукте Российской Федерации менее 0,1 процента. Этот показатель может вырасти вплоть до 100 раз, если учитывать не только продажи, но и экономический эффект от применения БПЛА. Так, указывается, что внедрение беспилотных авиационных систем в области сельского хозяйства позволят сократить расходы на средства защиты растений на 30%.

На энергосетевых предприятиях применение дронов в 8 раз снижает риск возникновения аварийных ситуаций за счет объективной инспекции сетей. В топливном секторе затраты на воздушное патрулирование газопроводов снизились в 3 раза, на 70 процентов сократилась длительность профилактических работ, объективный контроль и выявление нарушений в 5 раз снизили риски происшествий и ущерб от них. В области геологоразведки в 2 раза уменьшилась стоимость полевых исследований.

Как говорится в сообщении на официальном сайте правительства, «в течение ближайших 6,5 лет в России должна появиться новая отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников».

По словам вице-премьера Андрея Белоусова, вслед за Стратегией правительство завершает создание нацпроекта по развитию беспилотной авиации. «Нацпроект станет основным управленческим механизмом реализации принятой стратегии», – поясняет Белоусов.