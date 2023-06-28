Российские военные пресекли попытки ВСУ вернуть утраченные позиции

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил о пресечении российскими бойцами попытки ВСУ вернуть утраченные позиции.

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Об этом пишет «Интерфакс».

«На Красно-лиманском направлении подразделения при поддержке боевых бронированных машин 21-й и 42-й механизированной бригад ВСУ предприняли попытки вернуть утраченные позиции», — рассказал он.

В результате огневого поражения артиллерией группировки украинские войска отошли; кроме того, были уничтожены две боевые бронированные машины и два пикапа, уточнил Савчук. По его словам, противник понес «значительные потери среди личного состава».

«В районах населенных пунктов Невское и Новолюбовка экипажи Су-34 группировки войск нанесли бомбовые удары по трем пунктам временной дислокации ВСУ», — заявил руководитель пресс-центра группировки.

Савчук сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 30 позиций ствольной артиллерии и около 20 позиций минометов противника.