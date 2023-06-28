Рубль нашел, чем удивить спекулянтов

Рубль начал сегодня слабеть еще до открытия основных торгов. Наиболее агрессивные спекулянты продавали российскую валюту постольку, поскольку сегодня завершается период уплаты налогов, и обычно по таким дням рубль начинает дешеветь не позже обеда.

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Но открывали позиции они утром очень осторожно. Бывает, что кому-то из экспортеров не хватает рублей для расчетов с бюджетом, и они выбрасывают на рынок значительные объемы в самый последний день.

Однако сегодня выставляемых на продажу крупных лотов долларов и юаней не наблюдалось. Наоборот, складывалось впечатление, что приток валюты на рынок сократился с самого начала дня. Поэтому неудивительно, что рубль дешевел практически весь день, потеряв по итогам сессии полтора процента своей стоимости к доллару. Последняя сделка прошла по котировке 86,3725 руб. за доллар.

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«Окончание налогового периода лишает рубль важной поддержки в виде дополнительного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. В то же время ситуация с экспортной выручкой остается непростой из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка нефти. В результате для обеспечения восстановившегося импорта не хватает инвалюты, что повышает ее курс к рублю», - поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Ранее на ПМЭФ первый зампред правительства Андрей Белоусов назвал диапазон 80-90 руб. за доллар комфортным уровнем для бюджета, экспортеров и даже, по его мнению, для импортеров. Отметка 90 является технической целью роста пары доллар-рубль, и, похоже, она будет протестирована в обозримом будущем.

Снижение курса рубля неизбежно приведет к росту цен.

Уходят позитивные настроения и с рынка акций, который вчера выглядел сильно. Казалось, что сегодняшний рост нефти почти на 2% и слабость рубля должны были придать силы покупателем бумаг, но этого не произошло: Индекс Мосбиржи с 11 до 12 мск. грохнулся на 0,6%, и весь день инвесторы лишь выкупали просадку. В результате, по итогам дня индикатор прибавил скромные 0,15%.

Намного хуже рынка были акции черных металлургов, вышедшие вчера в число лидеров роста. Хотя для них снижение курса рубля является сильным драйвером, сегодня по бумагам сектора просто фиксировали прибыль.

По акциям же «Сургутнефтегаза» прибыль забирать пока никто не хочет, и их восходящий тренд от 26 мая сохраняется. Привилегированные бумаги компании берут как защиту от девальвации рубля, поскольку курсовая переоценка ее валютной «кубышки» увеличит чистую прибыль в рублях и, соответственно, размер дивидендов.

Рост же обыкновенных акций «Сургутнефтегаза», как всегда, не имеет под собой никаких убедительных обоснований.

Удивила такая спокойная бумага как МТС. Вчера она последний день торговалась с 10- процентными дивидендами, и многие аналитики ждали, что сегодня она потеряет 7-9% стоимости. Однако котировки акций сотового оператора упали почти на 12%. Возможно, это самое большое дневное падение после дивидендной отсечки среди «голубых фишек».

При этом никаких фундаментальных поводов для снижения акций МТС опережающими рынок темпами нет. Бизнес компании прозрачен и хорошо прогнозируем, она всегда щедро делится частью заработанной прибыли.

В числе лидеров роста были акции ритейлера «Магнит». Ходят слухи, поддерживаемые рядом СМИ, что компания может вдвое увеличить выкуп своих акций у недружественных нерезидентов. Пока «Магнит» заявил о скупке примерно 10% своих акций по цене почти вдвое ниже текущей. Если объем будет удвоен, то это лишь увеличит размер прибыли на одну акцию в дальнейшем.

В целом же по характеру торгов явно видно, что рынок расти не хочет, и игнорирует все позитивные факторы, такие как снятие политической напряженности, подорожание нефти и падение рубля. Но при этом просадки в той или иной степени пока выкупаются.

Не исключено, что совсем скоро сократится число спекулянтов, играющих на отскок как рынка в целом, так и отдельных бумаг, и тогда Индекс Мосбиржи начнет плавно сползать вниз под своей тяжестью.