Сектор адаптируется: ЦБ сообщил об успехах в регулировании деятельности МФО

Доля займов, выдаваемых микрофинансовыми организациями (МФО) клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80%, сократилась в январе-марте до 30% с 40% кварталом ранее. Этому способствовало введение регулятором макропруденциальных лимитов, ограничивающих рост высокорискованных кредитов, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Доля займов, предоставленных заемщикам с ПДН выше 80%, в целом по отрасли снизилась до 30%. С I квартала 2023 года для МФО установлен макропруденциальный лимит в размере 35% на выдачу таких займов. С III квартала 2023 года размер лимита будет понижен до 30%», — говорится в обзоре ЦБ.

Регулятор также отметил, что основная часть всех микрозаймов (72%) выдавалась онлайн, краткосрочные выдачи почти полностью стали дистанционными (91%). Средний размер займа физлицам вырос за квартал с 12,7 тыс. до 12,9 тыс. рублей. Доля просроченной свыше 90 дней задолженности в портфелях МФО снизилась до 34%. В целом портфель микрозаймов за I квартал вырос на 4%, при этом годовые темпы роста остались около минимальных уровней за последние годы.

«Вступающее в силу с 1 июля ограничение полной стоимости кредита на уровне 292% в значительной степени затронет около трети участников рынка и будет способствовать перестроению бизнес-моделей МФО», — заявили в ЦБ.

