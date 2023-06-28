Шойгу обсудил с главой Генштаба Ирана военное сотрудничество Москвы и Тегерана

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Генштаба Ирана Мохаммад Багери провели переговоры по телефону.

«Сегодня состоялся телефонный разговор министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с начальником Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран дивизионным генералом Мохаммадом Багери», — указывается в сообщении российского оборонного ведомства.

Отмечается, что стороны подтвердили настрой на углубление диалога и развитие контактов в оборонной сфере.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества», — рассказали в Минобороны РФ.

Шойгу и Багери обменялись мнениями в том числе по вопросам региональной безопасности и международной обстановки, добавили в ведомстве.

В 2016 году Россия выполнила контракт на поставку Ирану систем противовоздушной обороны дальнего действия С-300 «Фаворит» (АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей"»), отмечает ТАСС. Эти системы не попадали под действовавшие на тот момент ограничения Совбеза ООН.