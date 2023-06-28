Финансовые рынки Дедолларизация США

Власти США решили ответить на дедолларизацию

Сергей Мануков
корреспондент Expert.ru
28 июня 2023, 13:22

Джанет Йеллен, бывшей главе американского Центробанка (ФРС), а сейчас министру финансов США, не понравилось, что страны БРИКС в открытую обсуждают введение и единой валюты и дедолларизацию.

piqsels.com

Президенты Бразилии и ЮАР Луис Игнасиу Лула да Силва и Сирил Рамафоса соответственно, выступая в пятницу, 23 июня, на пленарном заседании Всемирного экономического форума в Париже, заявили, что на предстоящем саммите БРИКС будет обсуждаться и валютный вопрос. Речь идет о введении этой организацией, состоящей из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, единой валюты по примеру еврозоны.

Сначала глава Бразилии предупредил, что доминирование доллара может причинить большой ущерб бедным странам.

«Почему мы не можем торговать (между собой) в своих валютах?- задал он риторический вопрос, говоря о торговле Бразилии с Аргентиной и Китаем.

Президент ЮАР коллегу по БРИКСу поддержал.

Джанет Йеллен решила лично ответить на эти заявления посвятила значительную часть своей пресс-конференции объяснению причин, благодаря которым американский доллар доминирует в мировой торговле.

«Имеется очень веская причина, благодаря которой доллар широко используется в торговле,- цитирует Йеллен Financial Times.- У нас очень большие, ликвидные и открытые рынки капитала, правление закона и мощные финансовые инструменты».

Сейчас, пожалуй, следует выделить несколько направлений, которые потенциально несут угрозу доллару.

Это прежде всего призыв Пекина к нефтедобывающим государствам Ближнего Востока перейти в торговле нефтью с доллара на юани. Кроме этого, Поднебесная уже семь месяцев подряд активно покупает золото, чтобы диверсифицировать свои валютные резервы. Другие центробанки также потихоньку замещают долларовые резервы другими валютами, прежде всего. евро и юанями.  

Члены БРИКС, также обещают выпустить единую валюту, которая, надеются они, сможет со временем заменить доллар. К тому же негативом для доминирующих позиций доллара станет и запуск национальных цифровых валют.