Власти США решили ответить на дедолларизацию

Президенты Бразилии и ЮАР Луис Игнасиу Лула да Силва и Сирил Рамафоса соответственно, выступая в пятницу, 23 июня, на пленарном заседании Всемирного экономического форума в Париже, заявили, что на предстоящем саммите БРИКС будет обсуждаться и валютный вопрос. Речь идет о введении этой организацией, состоящей из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, единой валюты по примеру еврозоны.

Сначала глава Бразилии предупредил, что доминирование доллара может причинить большой ущерб бедным странам.