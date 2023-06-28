Стартовала очная часть форума «Сильные идеи для нового времени»

Участниками форума стали представители всех 89 регионов, всего поступило 23,5 тысячи заявок по шести направлениям отбора идей. Помощник Президента Максим Орешкина и гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлена Чупшева рассказали о самых необычных идеях форума.

«Сегодня наша страна переживает особенный период: период творческий и созидательный. Я бы сказал старт новой долгосрочной волны развития, эпохи созидания. Именно в таких условиях новые идеи и креативные люди востребованы больше всего. У идей и проектов в каждом направлении форума равные шансы быть реализованными. Все, конечно, зависит от самого проекта и от созидательного настроя человека, который этот проект реализует. Наша задача – в нужный момент поддержать проект и помочь с его реализацией», –сказал Максим Орешкин.

В каждом тематическом направлении форума представлены идеи практически всех регионов. Помощник президента отдельно отметил, что жители новых регионов – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей – также направили свои идеи на форум.

«Можно без преувеличения сказать, что участниками форума являются люди от мала до велика, вовлечены разные группы: и школьники, и пенсионеры. Так, например, самый возрастной автор идей – Валерий Артасенов из города Москвы, ему 82 года. Он предложил идеи во все треки форума: всего порядка 15 идей. А есть, например, идея от девочки 7 лет, зовут ее Аминова Мария, она учится в первом классе школы № 2, Иглино, Башкортостан. Она предложила оригинальную методику обучения игры на пианино. Хотел бы их отдельно поблагодарить за активное участие», – добавил Максим Орешкин.

По словам Светланы Чупшевой, с каждый годом все больше людей хотят участвовать в развитии страны. В 2020 году на краудплатформе, где собираются и оцениваются идеи, было 228 тысяч человек, в этом году – уже почти 400 тысяч. Количество поданных идей тоже выросло: в 2020 получено 15 тысячи идей, в этом уже 23,5 тысячи.

«Свои предложения вносят люди разных профессий, разного социального статуса – инженеры, ученые, домохозяйки, мамы, школьники. У нас нет ограничений ни по возрасту, ни по статусу», – сказала Светлана Чупшева.

Например, кинорежиссер Юрий Яшников предлагает идею по открытию музея Леонида Гайдая в Иркутске, урбанист Инна Дорохова хочет восстанавливать исторически сложившиеся центры городов, ученый-изобретатель Роман Калашников пришел на форум с идеей о научно-производственном кластере в Крыму, а ученик 7 класса Владимир Климов предлагает 2 технологические идеи – о создании интерактивного учебника по микробиологии и разработке мобильного приложения для выбора одежды

«Идеи и предложения абсолютно разные, из разных направлений, но важно, чтобы каждый проект получил нашу с вами поддержку. Для этого АСИ вместе с партнерами определили комплексный механизм поддержки ваших предложений – проводим питчинги проектов, презентации, помогаем привлечь институты развития, встроить ваши проекты в федеральные программы, самые перспективные идеи АСИ включает в свою повестку», – добавила Светлана Чупшева.

Председатель ВЭБ.РФ, глава экспертного совета АСИ Игорь Шувалов отметил, что в этом году подготовка к форуму «имела другую основу, а оргкомитет сделал много для того, чтобы энергии в подготовительных мероприятиях было больше».

«Форум набрал другую силу. Надеюсь, что работа, которая будет проводиться в течение сегодняшнего и завтрашнего дней, позволит представить президенту лучшие результаты. Экспертный совет АСИ и ВЭБ.РФ видят своим долгом отработать идеи до реального результата», – сказал Игорь Шувалов.

Директор Фонд Росконгресс Александр Стуглев отметил, что все участники форума неравнодушны к судьбе России, важно совместно развивать экономику страны, создавать комфортную жизнь для граждан.

«Мы вместе с Агентством стратегических инициатив и нашими партнерами создали целую систему продвижения ваших идей. Это не только те победители, которые сегодня и завтра получат определенные номинации, определенную поддержку, но это реализация идей на местах, в регионах и представление идей в рамках крупнейших экономических форумов. Я уверен, что многих из вас мы увидим на крупнейших деловых площадках, которые организуются в России фондом Росконгресс», – сказал Александр Стуглев.

В первый день форума пройдут панельные дискуссии, а также питч-сессии лидеров идей и проектов, которые представят свои инициативы потенциальным партнерам и инвесторам, в том числе – представителям различных институтов развития, «Деловой России», ИнноХаб (Росатом). Помимо авторов идей и проектов, бизнеса, в форуме принимают участие представители федеральной и региональной власти. В 2023 году принято решение о финансовом поддержке победителей конкурса. Десять лучших проектов получают по 5 млн руб., следующие топ-50 – по 1 млн.

Организаторами мероприятия являются Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. Соорганизатор – ВЭБ. РФ.