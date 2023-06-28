ЦБ назвал причины, по которым россияне выбирают наличные и безналичные расчеты

С помощью банковской карты предпочитают расплачиваться 79% опрошенных Центробанком респондентов, мобильным банком пользуются 38%, Систему быстрых платежей выбирают 18% россиян. При этом наличные для повседневных расчетов используют до сих пор 27% населения и 36% хранят так свои сбережения, сообщает пресс-служба ЦБ.

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«Сторонники "пластика" аргументируют свой выбор тем, что карту проще носить с собой (55%) и она позволяет совершать дистанционные операции (34%). Наличные деньги по-прежнему остаются популярной формой сбережений (36%). Многие продолжают использовать наличные при оплате товаров и услуг. Почти четверть опрошенных (24%) делают это по привычке, чуть меньше респондентов (23%) считают, что наличность охотнее принимают в магазинах, а некоторые (11%) уверены, что "живые" деньги более защищены от киберрисков», — сообщили в Центробанке.

Согласно опросу, 5% россиян полностью отказались от использования наличных денег, а 13% категорически не приемлют безналичный расчет. При этом 58% респондентов снимают наличные на случай, если оплата безналичным способом по каким-либо причинам будет недоступна, а 33% – для повседневных расчетов. 27% опрошенных оплачивают товары и услуги преимущественно наличными. По сравнению с прошлым годом показатель снизился на 6% и вдвое — за пять лет (59% в 2017 году).

Опрос, проведенный в 2022 году, также показал, что 97% граждан владеют банковскими картами. При этом 70% держателей карт считают стоимость их обслуживания завышенной, а 45% не подключают услуги мобильного банка и овердрафт в целях экономии.

«Доля респондентов, которые не могут обойтись без безналичных средств платежа, в полтора раза превысила долю тех, кто не может обойтись без наличных денег», — заявили в ЦБ.

