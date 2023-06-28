ЕС готов к запуску цифрового евро

Евросоюз опубликует 28 июня проект закона, который должен стать юридической основой для ввода европейской цифровой валюты – цифрового евро, если Центробанк примет решение о необходимости его ввода в обращение.

Количество стран, Центробанки которых проявляют повышенный интерес к цифровым версиям своих валют, стремительно растет. Интерес к ним объясняется снижением использования наличных денег и нежеланием главных банкиров отдавать частному сектору быстро растущий рынок цифровых финансовых операций и транзакций.

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«Эта тенденция угрожает желаемому балансу между деньгами Центральных банков и частными цифровыми валютами, которые превращаются в средства платежей»,- приводит Reuters выдержку из документа, подготовленного Еврокомиссией.

Ожидается, что уже в октябре Европейский Центробанк примет окончательное решение по цифровому евро. В случае принятия положительного решения цифровая версия общеевропейской валюты может появиться уже в 2026 году. Однако прежде чем цифровой евро появится в обращении, он должен получить юридическую базу, без которой он не сможет стать валютой.

В документе перечисляются плюсы цифрового евро и утверждается, что они перевесят расходы на его запуск в обращение. Авторы документа также объясняют, что потери могут быть намного больше, если цифровой евро не будет введен.

Цифровая версия единой европейской будет законным платежным средством, обязательным для использования на всей территории объединенной Европы. Он должен усилить европейский рынок розничных платежей, повысить его конкурентоспособность и закрытость и ускорить проведение транзакций. Тем не менее, использование цифрового евро будет ограничено определенными товарами и услугами. На первом этапе пользоваться им смогут только жители еврозоны, состоящей из 20 европейских стран и приезжие.

Эксперты рейтингового агентства Moody's заявили в прошлом месяце, что цифровой евро ослабит зависимость Европы от иностранных платежных компаний, таких, к примеру, как Mastercard и Visa, о чем давно мечтают европейские политики. Между тем, банки боятся понести убытки, если клиенты начнут переводить средства с банковских счетов, главный источник финансирования банков, в цифровые евро.

Публикуемый сегодня проект закона об европейской цифровой валюте разрешит ЕЦБ ограничивать сумму, которую физические лица могут держать в цифровой валюте. Скорее всего, объем цифровых активов будет ограничен 3000-4000 евро.

Для принятия закона об европейской цифровой валюте необходима поддержка всех членов ЕС и Европарламента. Поправки в проект закона будут вноситься в процессе его обсуждения, как обычно, по мере их поступления.