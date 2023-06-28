В Стокгольме опять подожгли мост в НАТО

Утром шведские СМИ взорвались от шокирующей новости: сегодня, когда весь исламский мир отмечает Курбан-байрам, главный праздник мусульман, шведская полиция выдала разрешение на акцию сожжения Корана перед мечетью в столичном районе Сёдермальм. Полиция руководствовалась решением Административного суда Стокгольма, который считает сожжение Корана свободой самовыражения.

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И сразу же стали поступать сообщения, что в Стокгольм съезжается полиция со всего королевства, чтобы предотвратить возможные беспорядки.

Сегодняшнее сожжение Корана - это первый такой санкционированный акт после постановления Административного суда Стокгольма о том, что данное действие – это свобода самовыражения.

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Разрешение было выдано 37-летнему выходцу из Ирака Салвану Момике, который в 13:30 и сжег Коран напротив мечети. Перед сегодняшним сожжением Корана Салван Момика , по сообщению шведского таблоида Aftonbladet, сказал следующее: «Мы сожжем Коран. Мы скажем: проснись, Швеция. Это демократия. Опасно, если нам скажут, что этого делать нельзя».

Конечно, Салван по-шведски не говорит. Эти слова для его аудитории передал переводчик. Присутствовало около 200 человек.

Один из присутствующих крикнул: «Коран не в ваших руках, он в наших сердцах, мы знаем его наизусть». Момика между тем вырывал из Корана страницы и поджигал их. Один из наблюдавших не выдержал и хотел бросить камень в Момику, но тут же был схвачен полицией.

После 14:00 народ стал успокаиваться и расходиться.

Напомним, что 21 января датчанин шведского происхождения, известный экстремист и неонацист Расмус Палудан сжег Коран напротив посольства Турции в Стокгольме. Это акция была негативно расценена в Стамбуле, после чего отношения между Турцией и Швецией резко ухудшились.

В мае 2022 года Швеция и Финляндия вместе подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. 4 апреля этого года Финляндия вступила в НАТО, а заявку Швеции парламенты Турции и Венгрии до сих пор не одобрили. Согласно же уставу альянса, каждая страна должна ратифицировать заявку предполагаемого нового члена через национальный парламент.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул Швеции ряд требований, необходимых для вступления в НАТО. Определенные шаги Швеция предприняла. В минувшем мае шведская полиция даже объявила об аресте Расмуса Палудана, если тот окажется в Швеции. Но Расмус Палудан сказал, что это смешно и он не планирует побывать в Швеции в обозримом будущем. А позже выяснилось, что Расмус Палудан сжег Коран в шведском городе Линчёпинг 14 апреля. Жители города с большим возмущением отнеслись к этой выходке.

Теперь «подвиг» Палудана повторил выходец из Ирака. Конечно, Салван Момика случайный человек, который был кем-то нанят. Для чего? Чтобы продемонстрировать всему миру, что шведская демократия еще жива? На самом деле, это судороги шведской демократии. Нельзя называть демократическими акции варварства и вандализма. Не удивительно, что после акции сожжения Корана Салвана Момику подозревают в разжигании межэтнической розни.

Конечно, были времена, когда при одном упоминании о шведской демократии люди впадали в эйфорию. Но те времена прошли. Сейчас в Швеции катастрофически падает уровень жизни. Шведская экономика не выдерживает без дешевых российских энергоносителей. Мы уже писали о разгуле преступности в Швеции. Практически каждый день стрельба. Вчера неизвестный на электрическом самокате ранил из огнестрельного оружия двух человек в районе Хусбю. Полиция до сих пор ищет преступника. И такие истории повторяются каждый день.

Понять, с какой целью сегодня была проведена в Стокгольме акция с сожжением Корана, очень и очень сложно. Акт вандализма совершен накануне переговоров Швеции, Финляндии и Турции в Брюсселе. Переговоры состоятся 6 июля.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сказал по поводу сожжения Корана: «Это законно, но неуместно». Президент Турции неоднократно говорил, что вступление Швеции в НАТО невозможно, пока в Швеции разрешено сжигать Коран.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан осудил сегодняшнее сожжение Корана возле мечети в Стокгольме: «Нельзя допускать подобные антиисламские действия под предлогом свободы слова», цитирует его Aftonbladet. «Те, кто допускает такие ужасные акции протеста, являются соучастниками», - подчеркнул Хакан Фидан.

Пока что нельзя ответить на вопрос, одобрит или нет турецкий парламент заявку Швеции на вступление в НАТО. Судя по появившимся откликам на сегодняшнее сожжение Корана, Турция не намерена дать зеленый свет Швеции. Более того, на днях президент Турции в разговоре с генсеком НАТО Столтенбергом припомнил шведам и июньскую демонстрацию в Стокгольме, во время которой протестующие шли с флагами Рабочей партии Курдистана. логика событий позволяет прогнозировать, что, на наш взгляд, прогресса в диалоге Швеции и Турции в обозримом будущем не будет.

