В столичном регионе ожидаются сильные дожди с грозой и градом

Сильный дождь, гроза и град прогнозируются в Москве и Подмосковье в четверг, 29 июня.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает «Интерфакс». По его словам, в пятницу, 30 июня, дожди в столичном регионе продолжатся, однако будут менее интенсивными; всего может выпасти до 20% месячной нормы осадков.

«К Москве приближается хорошо выраженная циклоническая область. Сегодня день вполне комфортный, облачно, но без каких-либо сюрпризов. Но уже сегодня вечером, ближе к полуночи, будут осадки. Но по-настоящему заметные осадки пройдут ночью. Ночь дождливая, дождь будет монотонный и периодически усиливаться. Также условия для грозовой деятельности», — сообщил синоптик.

Уточняется, что в четверг днем дождь в Москве продолжится, ветер усилится до 17 м/с, ожидается гроза, в отдельных районах прогнозируется град. Температура воздуха в столице 29 июня будет 18 — плюс 20 градусов; ночью ожидается 13 — 15 тепла.

В пятницу, 30 июня, осадки пойдут на убыль, будет немного прохладнее. Дневная температура ожидается на уровне 18 — 19 градусов, ночью будет 13 — 14.

Всего в июне выпадет, предположительно, около 70% месячной нормы осадков, к настоящему моменту выпало уже 51%.