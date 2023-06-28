VK купила компанию с долгосрочным правом аренды в «Доме компании "Зингер"» в Санкт-Петербурге

VK приобрела 100% ЗАО «Зингер», владеющим долгосрочными правами аренды в «Доме компании "Зингер"» в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает пресс-служба группы.

С 2010 года в доме располагается штаб-квартира принадлежащей VK соцсети «ВКонтакте».

Сумма сделки не раскрывается. По данным «Делового Петербурга», она могла составить 2,3 млрд руб.

Основной актив «Зингера» — заключенный со Смольным в 1999 году договор аренды здания на Невском проспекте сроком на 49 лет, пишет издание. Площадь объекта, признанного федеральным памятником, составляет около 8 тыс. кв. м.

У ЗАО «Зингер» в здании есть субарендаторы: около 3 тыс. кв. м в цоколе, а также на первом и втором этажах сданы под книжный магазин АО «Торговая фирма “Санкт–Петербургский дом книги”», которое принадлежит городу. Часть площадей на втором этаже занимает ООО «Зингер Кафе»; остальные площади сдавались под офисы. Участники рынка считают, что офисные помещения отойдут под офис VK, который работает в нем с 2010 года, постепенно расширяясь.