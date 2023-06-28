Владимир Ефимов: в ОЭЗ Москвы будут производить препараты от онкологии и диабета по двум офсетным контрактам

Группа компаний «Р-Фарм» вложит в производства лекарств в особой экономической зоне столицы почти 4 млрд рублей. На двух площадках в Печатниках и Алабушево будут выпускать онкопрепараты и лекарства для лечения сахарного диабета. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Предприятие запустит производство в рамках двух офсетных контрактов, согласно условиям которых город обязуется закупить у компании продукции почти на 6 млрд рублей. В ОЭЗ будут выпускать лекарства по 14 международным непатентованным наименованиям, добавил заммэра.

По одному из контрактов компания будет производить лекарства по 10 наименованиям: онкогематологические и онкопрепараты, лекарства для лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистых, ревматологических, неврологических заболеваний и неспецифического язвенного колита. На это будет направлено 3 млрд рублей, город закупит продукции в объеме почти 150 млн штук таблеток и капсул на сумму почти 4,8 млрд рублей.

По второму контакту предполагается производство иммунодепрессантов и противоопухолевых препаратов по четырем наименованиям, добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Инвестор вложит в проект не менее 800 млн рублей. Город обязуется закупить товаров в объеме более 357 тыс. единиц продукции на сумму более 1 млрд рублей. Первые поставки планируются в 2025–2026 годах.

Офсетные контракты в Москве начали заключать в 2016 году. На данный момент столица заключила 12 офсетных контрактов с инвестициями более 19 млрд рублей и лидирует по применению этой формы государственно-частного партнерства.