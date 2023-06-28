Владислав Овчинский: резидент ОЭЗ Москвы поставит досмотровую технику в Мьянму

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» начнет поставки инспекционно-досмотровых комплексов в Мьянму. Договор об этом компания подписала в июне в ходе визита руководства мьянманского МВД на площадку «Алабушево». Об этом сообщил 28 июня руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, такое оборудование уже применяется в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в ходе массовых мероприятий в России и еще в 30 странах мира. «Компания "Диагностика-М" начала сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии в 2019 году, тогда она поставила в Мьянму первое российское досмотровое оборудование. Ежесуточно комплекс проверяет до трех тысяч автомобилей, успешно выявляя незаконные грузы», – пояснил Владислав Овчинский.

В том числе, инспекционно-досмотровый комплекс МИДК-9232 используется для обследования крупногабаритных грузов, чтобы проверить в них наличие веществ и предметов, запрещенных к перевозке. Устройство способно видеть содержимое контейнеров даже через толстые стальные преграды – до 335 мм – и точно распознавать находящиеся там вещества.

В Мьянму московский производитель поставит одну из новейшей моделей интроскопа конвейерного типа «СканМобиль9090-2П2». Она имеет двухракурсное исполнение и рентгеновский комплекс, что позволяет быстро организовать досмотр багажа и личных вещей граждан.

«Компания получила статус резидента ОЭЗ "Технополис Москва" в 2019 году. В начале 2023 года оборудование компании было установлено на российско-казахстанской границе», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. По его словам, в прошлом году выручка компании удвоилась к 2021 году и превысила 1,9 млрд рублей.

«Когда "Алабушево" посещала делегация Мьянмы, инженеры нашей компании осуществляли в республике техническое обслуживание уже ставшего легендарным МИДК-9232. Благодаря постоянной профессиональной технической поддержке оборудование успешно эксплуатируется пятый год в сложнейших условиях тропического климата», – рассказал генеральный директор компании Владимир Усачев. Он выразил надежду на то, что сотрудничество с Мьянмой значительно расширится, и это обеспечит компании уверенное присутствие на рынке Юго-Восточной Азии.

Напомним, ОЭЗ «Технополис Москва» занимает 6 площадок общей площадью более 260 га. На этой территории действует особый льготный режим для инвесторов, включая льготное налогообложение.