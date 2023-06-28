Владислав Овчинский: в Москве беспилотный транспорт будут развивать еще 24 партнера

Новые компании и вузы присоединились к проекту по подготовке кадров по направлению «Беспилотный транспорт» в «Московской технической школе» («МТШ»). Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Образовательную инфраструктуру будут создавать 24 ведущих компании и вуза. Среди них – университет МИСИС, Московский технический университет связи и информатики, Московский физико-технический институт, Московский авиационный институт, Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем и другие. В числе новых предприятий, которые примут участие в проекте, – производитель гражданских беспилотных вертолетов «Аэромакс», авиастроительная компания – корпорация «Иркут», изготовитель систем охраны «БГ-Оптикс» и другие.

Как напомнили в пресс-службе департамента, ранее соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) по направлению «Беспилотный транспорт» подписала компания «Иннопрактика».

Проект правительства города «Московская техническая школа» начал работать в 2021 году. Его задача состоит в повышении квалификации столичных инженеров в области работы с инновационными технологиями, за счет которых происходит оптимизация производственных процессов и развитие промышленного потенциала. Всего в «МТШ» планируют открыть девять направлений обучения: Технологии связи, Аддитивные технологии, Искусственный интеллект в промышленности, Промышленный дизайн, Микроэлектроника и фотоника, Робототехника и сенсорика, Цифровые двойники, Новые производственные технологии и Беспилотный транспорт, добавили в пресс-службе.