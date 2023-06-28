Ефимов: в Москве выделили 15 га земли для строительства спорткомплексов в рамках МаИП

Инвесторы в столице с начала 2023 года получили возможность построить более 200 тыс. кв. метров спортивных комплексов. Восемь участков под новые объекты были выделены без торгов в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Работа в рамках МаИП предполагает возможность для предпринимателей арендовать участки без торгов. Город, в свою очередь, получает возможность для трудоустройства горожан на новых объектах и дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Договоры аренды на участки заключили на пять лет. С течение этого срока инвесторы должны завершить строительство спорткомплексов, добавил заммэра. Спортивные объекты появятся на западе, севере, северо-западе, юго-востоке и в центре столицы.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Максим Гаман, в Мещанском районе инвестор построит многофункциональный центр с крытыми футбольными полями, универсальными залами и ледовой ареной площадью 8,7 тыс. кв. метров. В столичных Раменках появится физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для игровых видов спорта и бассейном площадью более 6 тыс. кв. метров.

С 2016 года в столице землю выдели для реализации 573 масштабных инвестпроектов. Среди них - объекты транспортной инфраструктуры (транспортно-пересадочные узлы), спортивные объекты, образовательные учреждения, медицинские и промышленных объекты, а также гостиницы.