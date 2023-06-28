Дедолларизация: сначала евро, потом юань

Независимый аналитический центр «Официальный форум валютно-финансовых организаций» (OMFIF), естественно, не мог пройти мимо набирающей обороты дедолларизации, т.е. процесса потери американским долларом статуса доминирующей валюты, и провел опрос среди Центральных банков. Главный его вывод заключается в том, что Центробанки понимают и соглашаются с тем, что доля доллара США в мировых валютных резервах неуклонно снижается. При этом все сходятся во мнении, что процесс потери американской валютой доминирующего положения будет идти долго и растянется, очевидно, на несколько десятилетий. С другой стороны, очевидно и то, что процесс этот необратим и что при самом лучшем для американского доллара сценарии он останется мировой валютой, но перестанет быть единственной и главной.
Дедолларизация – процесс объективный, но есть страны, которые всячески готовы его поддержать и ускорить. Так, например, Китай энергично пытается не только «свалить» американский доллар, но и усилить позиции на международной арене своего юаня с очевидной целью – сделать так, чтобы он занял место американской валюты. Конечно, в Пекине понимают, что процесс этот долгий и тоже займет десятилетия. В Центробанках это тоже понимают, но считают, что прежде чем стать мировой валютой, юаню необходимо обойти еще и евро.
Согласно результатам опроса OMFIF в каждом седьмом (14%) Центральном банке на планете планируют в следующие два года увеличить долю евро в своих валютных резервах. Процесс дедолларизации долгий, но ситуация все равно меняется быстро. Это заметно хотя бы по тому, что в прошлом и позапрошлом году Центробанки не собирались увеличивать долю европейской валюты в резервах.
«Похоже, повышающаяся учетная ставка в Европе повышает привлекательность активов с фиксированной процентной ставкой»,- говорится в отчете OMFIF.
В каждом десятом Центробанке (10%) ожидают роста доли юаней в валютных резервах. Еще в 6% Центральных банков, участвовавших в опросе, собираются увеличить долю доллара США.
Следует иметь в виду, что описанная выше картина – повышение интереса к евро имеет краткосрочную перспективу. Приведенные выше цифры относятся к планам на следующие два года. В долгосрочной же перспективе картина выглядит иначе. 6% Центробанков (в основном латиноамериканских и европейских) планируют в ближайшие 10 лет сократить долю американского доллара в своих валютных резервах. Авторы отчета OMFIF прогнозируют, что к 2033 году доля доллара понизится с нынешних 58% до 54%. То есть доллар продолжит слабеть, но, согласно прогнозу, и через 10 лет будет оставаться доминирующей резервной валютой.
9% Центробанков планируют к 2033 году увеличить долю евро в своих резервах. И почти каждый третий банк (св. 30%) планирует увеличить долю юаня, что позволит доле китайской валюты в валютных резервах через 10 лет вырасти вдвое: с нынешних 3% до 6%.
«Почти 40% Центробанков планируют увеличить долю юаня в ближайшие 10 лет, т.е. китайская валюта будет самой востребованной и привлекательной,- говорится в отчете OMFIF.- Респонденты планируют диверсифицировать резервы. Усиливающаяся роль китайской экономики в экономике глобальной является главным мотивом наращивать долю юаня. Рост доли китайской валюты в глобальных валютных резервах вполне вероятен, но процесс этот будет проходить постепенно».