Дедолларизация: сначала евро, потом юань

Независимый аналитический центр «Официальный форум валютно-финансовых организаций» (OMFIF), естественно, не мог пройти мимо набирающей обороты дедолларизации, т.е. процесса потери американским долларом статуса доминирующей валюты, и провел опрос среди Центральных банков. Главный его вывод заключается в том, что Центробанки понимают и соглашаются с тем, что доля доллара США в мировых валютных резервах неуклонно снижается. При этом все сходятся во мнении, что процесс потери американской валютой доминирующего положения будет идти долго и растянется, очевидно, на несколько десятилетий. С другой стороны, очевидно и то, что процесс этот необратим и что при самом лучшем для американского доллара сценарии он останется мировой валютой, но перестанет быть единственной и главной.

Дедолларизация – процесс объективный, но есть страны, которые всячески готовы его поддержать и ускорить. Так, например, Китай энергично пытается не только «свалить» американский доллар, но и усилить позиции на международной арене своего юаня с очевидной целью – сделать так, чтобы он занял место американской валюты. Конечно, в Пекине понимают, что процесс этот долгий и тоже займет десятилетия. В Центробанках это тоже понимают, но считают, что прежде чем стать мировой валютой, юаню необходимо обойти еще и евро.