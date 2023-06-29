Акции дня: африканские планы подогрели котировки «Сегежа групп»

В лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 29 июня вышли бумаги лесопромышленного холдинга «Сегежа групп». Котировки выросли на +5,86% до 5,74 рублей за штуку.

Как считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, рост произошел после сообщений компании о планах экспортировать свою продукцию в некоторые страны Африки. По словам вице-президента по работе с государственными органами, устойчивому развитию и лесной политике Segezha group Николая Иванова, компания «заинтересована в запуске производства упаковки в Египте и организации хаба по продаже всей линейки продукции в Египте и в другие страны Африки».

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,56% до 2796,41 пунктов. Индекс РТС упал на -0,77% до 1006,83 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:24 мск составила 74,06 долларов за баррель (+0,67%). Российская валюта слабела – 87,43 руб. за доллар.