Nvidia и Apple: на встречных курсах

Вчера акции, лидировавшие ранее в ралли на хайпе вокруг искусственного интеллекта (ИИ), разделились на две группы. 4 из 7 самых дорогих компаний США – Apple, Microsoft, Alphabet и Tesla – дорожали. Акции первой из них – и без того крупнейшей в мире – даже переписали исторический максимум. Капитализация Apple к закрытию выросла на 0,63% и составила рекордные $2,98 трлн.

Прочие падали. При этом акции ранее безусловного лидера этого ралли – Nvidia – теряли по ходу торгов 3,2%, и компания рисковала вылететь из клуба триллионеров, в который недавно вошла. Но в итоге день был закрыт снижением на 1,81%, а капитализация Nvidia упала лишь до $1,02 трлн.

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Первую группу продолжал поддерживать все тот же нарратив о преимуществах, открываемых перед этими компаниями ИИ, а вторая уже столкнулась с проблемами при попытке извлечения этих плюсов. Вчера Wall Street Journal сообщила о подготовке новых ограничений на экспорт в Китай чипов для ИИ.

Ранее санкции США уже вынудили Nvidia создать для КНР ослабленную версию своего флагманского чипа. Но по новым правилам и эти поставки могут запретить. Одновременно будут наложены ограничения на услуги по предоставлению облачных вычислительных решений.

Это удар не только по китайским проектам в области ИИ, но и по целому ряду компаний из других стран. И не удивительно, что упали не только акции Nvidia, 25% выручки которой от центров обработки данных приходится на КНР. Индекс Philadelphia Semiconductor по итогам среды потерял 0,9%.

Давило вчера на многие акции и впечатление от выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он дал понять, что в июле ставка будет поднята и более того – затем возможно ее повышение и на заседании в сентябре.

Для акций как ужесточение денежно-кредитной политики, так и рецессия, которая за этим может последовать, традиционно не считаются хорошими новостями. И все же бумаги крупнейших технологических компаний этому давлению не особенно поддались.

Еще с весны на рынке бродит идея, что масштаб и устойчивость бизнеса вместе с волшебством ИИ помогут таким игрокам, как Apple и Microsoft, выстоять при любых внешних условиях. Мысль довольно спорная, но Пауэлла покупатели бумаг технологических гигантов уже не особенно боятся.

«Они не верят ФРС, и вы можете видеть это по акциям с высоким P/E, которые продолжают расти, – говорила вчера Reuters главный инвестиционный директор Verdence Capital Advisors Меган Хорнеман. –Я обеспокоена тем, что это ралли зашло слишком далеко».

В итоге разница между индексами во многом была обеспечена разным весом в них нескольких сверхкапитализированных компаний. Вчера Dow Jones Industrial Average и S&P 500 потеряли 0,22% и 0,04% соответственно, а Nasdaq Composite вырос на 0,27%.

С начала года разброс, появившийся по той же причине, может показаться просто невероятным. Dow прибавил всего 2,13%, S&P 500 – 14%, а Nasdaq Composite – все 29,86%.

Можно, конечно, сказать, что и без того «узкое» ралли стало еще уже, сжавшись до 4 акций, если не до одной Apple. Но это не вполне так – к росту присоединилось множество компаний меньшего размера.

На NYSE вчера выросло свыше половины акций. А индекс малой и средней капитализации Russell 2000 прибавил больше Nasdaq – 0,47%. Однако стать основой ралли им едва ли удастся – в котировки крупных компаний заложено слишком уж светлое будущее.

«ФРС, статистика и история с искусственным интеллектом – все это должно сложиться удачно, чтобы акции выросли, - писал вчера глава отдела распределения активов UBS Global Wealth Management в Северной и Южной Америке Джейсон Драхо. – В S&P 500 уже заложена почти идеальная мягкая посадка экономики, и все, что пойдет не так, будет вести к падению».