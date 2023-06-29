АЗ «Москвич» возглавит бывший топ-менеджер «КамАЗа»

Столичный автозавод «Москвич», которым до этого руководил Дмитрий Пронин, возглавит руководитель проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей "КамАЗ"» Ханс Петер Мозер.

«Решением совета директоров АО МАЗ "Москвич" Ханс Петер Мозер назначен генеральным директором компании с 29 июня 2023 года. Дмитрий Пронин, ранее занимавший эту должность, становится председателем совета директоров АО МАЗ "Москвич"», — указывается в сообщении предприятия.

В среду, 28 июня, стало известно, что Пронин займет должность председателя совета директоров; состав совета директоров завод не раскрывает.

Мозер родился в 1954 году в немецком городе Лаупхайм, он получил образование в области экономики и управления предприятием. «Ханс-Петер обладает многолетним опытом работы на руководящих позициях в крупных международных и отечественных производственных компаниях, где проявил себя как сильный лидер, способный добиваться высоких финансово-экономических результатов, отвечать на самые сложные вызовы и приводить команды к успеху за счет внедрения гибких подходов, инновационных решений и структурированного и эффективного управления», — отмечается в пресс-релизе «Москвича».

Весной прошлого года французская Renault, владевшая московским автозаводом с 1998 года, объявила, что покидает российский рынок. Завод «Рено Россия» стал собственностью столичного правительства, позже его переименовали в АО «Московский автомобильный завод "Москвич"». В августе стало известно, что ПАО «КамАЗ» и правительство Москвы договорились о паритетном распределении долей в капитале АЗ «Москвич» и инвестициях в его развитие в размере 5 млрд руб. Серийная сборка на заводе стартовала в ноябре.