Mercedes-Benz и Венгрия: иностранцы привлекли рекордный объем долга в юанях

Продажи так называемых панда-облигаций, т.е. облигаций иностранных эмитентов, номинированных в юанях и размещенных на внутреннем рынке материкового Китай, достигла в этом году рекордного эквивалента 10,4 млрд долларов, сообщает Bloomberg. Рекорд объясняется несколькими причинами. Главная – противоположные монетарные политики, проводимые Вашингтоном и Пекином, которые делают процесс финансирования в Китае намного дешевле, чем в США. Все новые и новые выпуски панда-облигаций помогают Пекину выполнять важную задачу – интернационализировать использование юаня несмотря на то, что в этом году китайская валюта прилично просела по отношению к американскому доллару.

«С точки зрения цикличности эту тенденцию можно объяснить разницей в процентных ставках между юанем и долларом,- считает старший экономист Natixis SA Гарри Нг.- Народный банк Китая (китайский Центробанк, РВОС) намерен и дальше понижать учетную ставку. ФРС в США взяла паузу после повышения ставки на 25 пунктов, но планирует скоро продолжить ее повышать. Эта разница повышает привлекательность юаня».

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ФРС, как это следует из слов Джерома Пауэлла, продолжит ужесточать монетарную политику, чтобы взять инфляцию под контроль. Главный же банк Поднебесной (РВОС) делает противоположное – понижает учетную ставку для того, чтобы стимулировать рост экономики. В результате разница в ставках 10-летних гособлигаций США и КНР достигла в июне 119 базисных пунктов, максимального с ноября 2022 года уровня.

В последние два года привлекательность рынка панда-облигаций резко выросла благодаря тому, что китайские финансовые регуляторы ослабили правила выпуска облигаций и сделали сам процесс более прозрачным, считает генеральный менеджер Bank of China Ltd. Ху Кунь.

Китайские регуляторы разрешили в конце прошлого года эмитентам панда облигаций оставлять доходы в КНР или выводить их за границу, наиболее распространенный способ в стране с таким жестким контролем над капиталами, как Поднебесная.

Рынок панда-облигаций появился в Китае в 2005 году, вскоре после переоценки юаня и введения более современного режима обмена валют. Эти меры позволили открыть китайский финансовый рынок для иностранных инвесторов и повысить привлекательность китайской валюты на международных финансовых площадках. За 17 лет список эмитентов панда облигаций пополнился множеством иностранных компаний и организаций, начиная от Всемирного банка и правительства Венгриии и заканчивая Mercedes-Benz Group AG и Veolia Environnement SA, не говоря уже о заграничных отделениях китайских строительных компаний, которым постоянно нужны наличные деньги.

Конечно, резкое ослабление юаня в этом году, который подешевел по отношению к доллару США почти на 5%, сейчас подталкивает заемщиков к конвертации доходов. Однако имеется немало и финансистов, предпочитающих оставлять прибыль в Китае.

«Если юань продолжит слабеть, то эмитенты, имеющие источники доходов в Китае, могут предпочесть выпускать номинированные в юанях облигации для того, чтобы избежать рисков, связанных с конвертацией»,- считает партнер юридической фирмы Mayer Brown LLP Гуйпин Лу.

Ослабление монетарной политики, проводимое Пекином, достигло многих финансовых центро, включая Гонконг, где тоже был побит рекорд, только по «дим-сам облигациям», т.е. облигаций, выпущенных в Гонконге и номинированных в юанях. Их в этом году продано уже на 37 млрд долларов. Интерес к дим-сам облигациям тоже вырос благодаря разнице в процентных ставках между американскими и гонконгскими долларами и китайским юанем. Гонконгские банкиры отмечают резкий рост в последнее время интереса к юаням.

Процветающий рынок облигаций, доступный иностранным заемщикам как оффшорным, так и оншорным, повышает интерес к китайской валюте.