Mercedes-Benz и Венгрия: иностранцы привлекли рекордный объем долга в юанях

Продажи так называемых панда-облигаций, т.е. облигаций иностранных эмитентов, номинированных в юанях и размещенных на внутреннем рынке материкового Китай, достигла в этом году рекордного эквивалента 10,4 млрд долларов, сообщает Bloomberg. Рекорд объясняется несколькими причинами. Главная – противоположные монетарные политики, проводимые Вашингтоном и Пекином, которые делают процесс финансирования в Китае намного дешевле, чем в США. Все новые и новые выпуски панда-облигаций помогают Пекину выполнять важную задачу – интернационализировать использование юаня несмотря на то, что в этом году китайская валюта прилично просела по отношению к американскому доллару.
«С точки зрения цикличности эту тенденцию можно объяснить разницей в процентных ставках между юанем и долларом,- считает старший экономист Natixis SA Гарри Нг.- Народный банк Китая (китайский Центробанк, РВОС) намерен и дальше понижать учетную ставку. ФРС в США взяла паузу после повышения ставки на 25 пунктов, но планирует скоро продолжить ее повышать. Эта разница повышает привлекательность юаня».
ФРС, как это следует из слов Джерома Пауэлла, продолжит ужесточать монетарную политику, чтобы взять инфляцию под контроль. Главный же банк Поднебесной (РВОС) делает противоположное – понижает учетную ставку для того, чтобы стимулировать рост экономики. В результате разница в ставках 10-летних гособлигаций США и КНР достигла в июне 119 базисных пунктов, максимального с ноября 2022 года уровня.
В последние два года привлекательность рынка панда-облигаций резко выросла благодаря тому, что китайские финансовые регуляторы ослабили правила выпуска облигаций и сделали сам процесс более прозрачным, считает генеральный менеджер Bank of China Ltd. Ху Кунь.
Китайские регуляторы разрешили в конце прошлого года эмитентам панда облигаций оставлять доходы в КНР или выводить их за границу, наиболее распространенный способ в стране с таким жестким контролем над капиталами, как Поднебесная.
Рынок панда-облигаций появился в Китае в 2005 году, вскоре после переоценки юаня и введения более современного режима обмена валют. Эти меры позволили открыть китайский финансовый рынок для иностранных инвесторов и повысить привлекательность китайской валюты на международных финансовых площадках. За 17 лет список эмитентов панда облигаций пополнился множеством иностранных компаний и организаций, начиная от Всемирного банка и правительства Венгриии и заканчивая Mercedes-Benz Group AG и Veolia Environnement SA, не говоря уже о заграничных отделениях китайских строительных компаний, которым постоянно нужны наличные деньги.
Конечно, резкое ослабление юаня в этом году, который подешевел по отношению к доллару США почти на 5%, сейчас подталкивает заемщиков к конвертации доходов. Однако имеется немало и финансистов, предпочитающих оставлять прибыль в Китае.
«Если юань продолжит слабеть, то эмитенты, имеющие источники доходов в Китае, могут предпочесть выпускать номинированные в юанях облигации для того, чтобы избежать рисков, связанных с конвертацией»,- считает партнер юридической фирмы Mayer Brown LLP Гуйпин Лу.
Ослабление монетарной политики, проводимое Пекином, достигло многих финансовых центро, включая Гонконг, где тоже был побит рекорд, только по «дим-сам облигациям», т.е. облигаций, выпущенных в Гонконге и номинированных в юанях. Их в этом году продано уже на 37 млрд долларов. Интерес к дим-сам облигациям тоже вырос благодаря разнице в процентных ставках между американскими и гонконгскими долларами и китайским юанем. Гонконгские банкиры отмечают резкий рост в последнее время интереса к юаням.
Процветающий рынок облигаций, доступный иностранным заемщикам как оффшорным, так и оншорным, повышает интерес к китайской валюте.