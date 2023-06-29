Euroclear возобновил расчеты по бумагам неподсанкционных компаний РФ

Международный депозитарий Euroclear возобновил расчеты по локальным акциям не подпавших под санкции российских компаний. В перечень вошли «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл», «Норникель», «Мечел», Мосбиржа, «Интер РАО», «Магнит», «Аэрофлот», АФК «Система», «Сегежа», МТС, «М.Видео», «Детский мир», «Белуга» и другие ценные бумаги с идентификационным кодом RU ISIN, сообщают «РБК Инвестиции», ссылаясь на письмо организации.

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Всего Euroclear указал 137 российских локальных бумаг, которые стали доступны для расчетов в Euroclear Bank по состоянию на 26 июня. Речь идет о расчетах во внешнем периметре.

«Euroclear возобновил свободные расчеты по российским бумагам, по которым не требуется сверка, связанная с законами о принудительном переводе, и активы которых не подлежат замораживанию в связи с международными санкциями», — подчеркивается в сообщении депозитария.

Отмечается также, что Euroclear Bank может еще больше расширить перечень российских ценных бумаг после операционных проверок. Ранее Euroclear возобновил расчеты по четырем выпускам ОФЗ и одному выпуску суверенных облигаций Russia-25 2,875% EUR.

Депозитарии Clearstream и Euroclear заблокировали счета российского Национального расчетного депозитария в марте 2022 года.

