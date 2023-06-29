Генерал-майор Липовой сообщил об огромных потерях украинской армии

При наступлении на позиции обороны ВС РФ украинская армия несёт огромные потери. В частности, ВСУ потеряли треть бойцов, которых они готовили в течение 9 месяцев. Столько же или даже больше потерял Киев и военной техники.

Об этом в интервью изданию URA.RU заявил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор, Герой РФ Сергей Липовой.

По его словам, из-за таких чувствительных потер, украинские военные стараются игнорировать приказы своих командиров. Так, ему известны случаи, когда водители-операторы боевой техники, прошедшие обучение в Европе, сознательно выводили из строя танки, бронетранспортеры, чтобы на них не идти в район боевых действий.

Это многое говорит о морально-психологическом состоянии армии, считает Липовой. При этом он предположил, что сейчас ВСУ попытаются найти другие пути введения боевых действия в виде вылазок ДРГ или диверсий.

«Это им нужно, чтобы показать Западу наличие наступательного потенциала. На Банковой же прекрасно понимают, что рано или поздно интерес к Украине как к способу вложения огромных материальных и военных средств может упасть из-за того, что финансирование не приносит никаких плодов», – резюмировал генерал-лейтенант.

Как ранее писал «Эксперт», 27 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны завил, что с 4 июня, когда началось контрнаступление ВСУ, Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин.

