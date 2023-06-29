Иностранцы отказались инвестировать в Германию

Авторитетное издание Financial Times пополнило довольно длинный список неурядиц и проблем в экономике Германии еще одной. Экономисты обратили внимание на тревожную тенденцию: за последний год резко сократился объем прямых иностранных инвестиций (FDI) и снизилась способность первой экономики Европы привлекать инвесторов из-за рубежа. В 2022 году, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), из ФРГ ушло более 135 млрд евро инвестиций, а пришло только 10,5 млрд.

В кёльнском Институте немецкой экономики (GEI) бьют тревогу: разрыв между выходящими и входящими в страну инвестициями еще никогда не был таким большим, как в прошлом году.

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«Условия для инвестиций в Германии недавно снова ухудшились из-за высоких цен на энергию и растущего дефицита квалифицированных рабочих»,- объясняет ситуацию экономист GEI Кристиан Руше.

Из исследования GEI следует, что 70% выводимых из страны немецкими компаниями инвестиций перенаправляются в другие европейские страны. Особую тревогу вызывает то обстоятельство, пишут авторы исследования, что при этом резко сократились инвестиции в немецкую экономику из этих стран. Подчеркивается также, что многие проблемы первой экономики континента являются внутренними. Это и высокие корпоративные налоги, и засилье бюрократии, и дряхлеющая инфраструктура и многое другое.

Кристиан Руше призывает федеральное правительство срочно заняться вопросом привлекательности Германии и ее экономики для инвесторов.

«Федеральному правительству необходимо срочно предпринять контрмеры для того, чтобы Германия вновь вернулась на первое место в списке адресов для иностранных инвесторов»,- говорит он.

В GEI призывают Берлин обратить внимание на политику американских властей в этом вопросе. Правительство США предлагает иностранным компаниям в определенных секторах огромные субсидии для того, чтобы они направляли инвестиции в американскую экономику, а не вкладывали деньги у себя на родине. Для этого был принят Закон о снижении инфляции (IRA). Многие эксперты считают, что именно IRA, как пылесосом, выкачивает инвестиции из Германии и закачивает их в американскую экономику.

В исследовании GEI также обращается внимание на то, что Германия получила очень мало средств из 750-миллиардного Фонда восстановления ЕС, который был создан для борьбы с последствиями коронавирусной пандемии для экономики Европы. Главными бенефициарами этого Фонда являются наиболее сильно пострадавшие от пандемии европейские экономики, например, Италия. Германия же на одном из последних мест.

Немецкие капиталы бегут из страны, а иностранные инвестиции в ФРГ больше не идут. Есть, конечно, и исключения, но их крайне мало. Американский изготовитель чипов Intel в прошлом году объявил о планах построить большой завод по производству чипов в Магдебурге, но был вынужден отложить начало строительства из-за затянувшихся переговоров с немецкими властями. Intel просил у Берлина почти 6 млрд евро субсидий в связи с ростом цен на энергию и высокой инфляцией. В конце концов правительство Шольца уступило и даже повысило сумму инвестиций до 10 млрд евро, т.е. предложило покрыть треть расходов на строительство завода за счет немецких налогоплательщиков. Эта сделка будет крупнейшим привлечением FDI в ФРГ.

Иностранных инвесторов, конечно, беспокоят серьезные проблемы, которые испытывает в последние месяцы мощный производственный сектор немецкой экономики. В основном они вызваны резким ростом цен на энергию в прошлом году, а также неважной ситуацией с новыми заказами и слабым ростом экспорта.

«Немецкая модель экспорта сейчас не работает, как раньше, из-за усиления протекционизма»,- говорится в исследовании GEI. Выводы авторов исследования Института подтверждаются апрельским исследованием экономистов Bundesbank, которые тоже обратили внимание на рекордный отток инвестиций из страны в прошлом году. В майском исследовании консалтинговой компании EY обращается внимание на то, что в прошлом году в ФРГ было объявлено о 832 новых инвестициях в «зеленую» энергетику, что меньше, чем в 2021 и 2020 годах: 841 и 930 соответственно.