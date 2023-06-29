ФРС обескуражила держателей гособлигаций США

Американские казначейские облигации или, так называемые, «трежерис» считаются лучшими по надежности ценными бумагами на планете. Однако не все согласны с этим общераспространенным мнением. Самое забавное состоит в том, что сомневаются в надежности гособлигаций США не в Китае или России, а в… самой Америке. Причем, сомневающиеся не какие-нибудь левацкие радикалы или ультраправые консерваторы, а сотрудники… американского Центробанка – Федеральной Резервной Системы (ФРС).
«Не все казначейские ценные бумаги одинаково надежны,- цитирует Bloomberg экономиста Даласского отделения ФРС Скотта Дэвиса.- Долгосрочные облигации действительно надежно защищены от дефолта, но и они подвержены рискам, связанным с ликвидностью и учетной ставкой. Когда такие бумаги продают до погашения, то цену продажи иногда определить трудно. Особенно это относится к периодам финансовых потрясений. По настоящему же надежны краткосрочные бумаги…»
Риски, связанные с трежерис, можно было наблюдать во время недавнего банковского кризиса в США. В марте главным «камнем», утянувшим на дно несколько региональных банков, были как раз долгосрочные трежерис и прочие долговые бумаги правительства США. Конечно, вкладчики атаковали банки и забрали десятки миллиардов долларов с депозитов, нанеся банкам сильный удар, но эту атаку во многом, считают эксперты, спровоцировало именно осознание многими вкладчиками рисков, которые несут в себе долгосрочные гособлигации: если их не удастся реализовать, то они причинят астрономические убытки.
У Соединенных Штатов громадный внешний долг, пишет Скотт Дэвис, особенно, по части считающихся сверхнадежными активов. Во время кризисов инвесторы считают более-менее надежной защитой американский долг и, в первую очередь, краткосрочные долговые обязательства.
«Во время кризисов, когда инвесторы особенно ценят надежность и ликвидность, они лихорадочно скупают краткосрочные государственные облигации»,- объясняет Дэвис.
Свою теорию он иллюстрирует двумя финансовыми кризисами: с 2007 по 2009 годы и в начале коронавирусной пандемии, в 2020 году. В эти два непродолжительных периода времени «покупки долгосрочных гособлигаций уменьшились, а краткосрочных – выросли».
Он также отмечает, кстати, что в бурные времена неплохую поддержку американским долговым бумагам оказывает доллар, а если точнее, то его доминирование на планете, то, что он является мировой резервной валютой. Это означает, что с неуклонным процессом ослабевания мощи американского доллара, начавшимся с пару десятилетий назад, будет снижаться и надежность американских долговых бумаг и обязательно придет день, когда они перестанут быть самыми надежными в мире.