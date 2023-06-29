ФРС обескуражила держателей гособлигаций США

Американские казначейские облигации или, так называемые, «трежерис» считаются лучшими по надежности ценными бумагами на планете. Однако не все согласны с этим общераспространенным мнением. Самое забавное состоит в том, что сомневаются в надежности гособлигаций США не в Китае или России, а в… самой Америке. Причем, сомневающиеся не какие-нибудь левацкие радикалы или ультраправые консерваторы, а сотрудники… американского Центробанка – Федеральной Резервной Системы (ФРС).

«Не все казначейские ценные бумаги одинаково надежны,- цитирует Bloomberg экономиста Даласского отделения ФРС Скотта Дэвиса.- Долгосрочные облигации действительно надежно защищены от дефолта, но и они подвержены рискам, связанным с ликвидностью и учетной ставкой. Когда такие бумаги продают до погашения, то цену продажи иногда определить трудно. Особенно это относится к периодам финансовых потрясений. По настоящему же надежны краткосрочные бумаги…»