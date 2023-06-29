Группа ФСК завершила второй этап модернизации Ростокинского завода за 3 млрд рублей

Компания «ДСК1-Ростокино» (входит в группу ФСК) завершила второй этап модернизации одного из крупнейших комбинатов столицы — Ростокинского завода железобетонных конструкций. На предприятии ввели в строй производственную линию по изготовлению плит для перекрытий, сообщил 29 июня руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Общий объем инвестиций в проект, по его словам, составил около трех млрд рублей.

«На одном из крупнейших домостроительных комбинатов Москвы завершился второй этап модернизации производства. Специалисты закончили установку современного оборудования, которое позволило увеличить площадь производимых плит. Это дает возможность проектировать помещения большей площади», — сказал Владислав Овчинский.

Мощность новой линии составляет около 60 изделий в сутки с перспективой увеличения объемов на 20-30%. После завершения второго этапа модернизации общая мощность Ростокинского завода достигла 340 тыс кв м в год, добавил Владислав Овчинский.

В том числе, на предприятии усилили строительные конструкции пролета, а также изменили конструкции и пути вывозных тележек, что позволит заводу выпускать плиты перекрытия с увеличенными габаритами.

Работы начались осенью 2022 года. «Мы увидели положительный эффект от первого, осуществляемого в рамках специального инвестиционного контракта, и решили расширить инвестпрограмму для дальнейшего обновления завода. Модернизация позволила перейти на гибкое производство, уйти от серийности и начать возводить дома по индивидуальным проектам индустриальным способом», — рассказал управляющий партнер группы компаний по сегменту «Московская область» Даромир Обуханич.

По оценкам правительства Москвы, инвестиции в производства позволяют бизнесменам увеличивать объемы продаж, находить новых партнеров и расширять рынки сбыта. В том числе, предприятия столицы могут воспользоваться для этого более чем двумя десятками мер господдержки, такими как субсидии и целевые займы.