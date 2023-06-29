Июль: что делать в середине лета. Выставки и фестивали

«Ретрорейс» на Воробьевых горах

Фестиваль «Ретрорейс» перенесет гостей в 1970-1980-е годы. Музей транспорта представит три десятка моделей - автобусов, грузовков, легковых автомобилей, в том числе авто «Фунтик», «Москвич-407», курортный автобус «Рица» и другие. Также в выставке примут участие автоклубы, реставрационные мастерские и частные коллекционеры. Главным событием феста станет ретроралли «На семи холмах»: автомобилям предстоит преодолеть 80 км по живописным улицам и оживленным проспектам Москвы. Тех, кто этот день решит провести не за рулем, также ждут ярмарка «Ленинградский гаражсейл», игры в домино, гонки на педальных машинках Музея автомобильных историй и многое другое. А на сцене фестиваля артисты мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой", который с успехом идет в Театре МДМ, исполнят хиты ленинградского бит-квартета "Секрет».

Когда: 9 июля, Воробьевы горы

Выставка независимой школы “Каскад” “Любить, грозу, ритмы, стихи Геннадия Шпаликова, жить жизнь, шелест листьев”

На ВДНХ в павильоне №49 при поддержке Музея Москвы 11 июля открывается ежегодная выпускная выставка школы «Каскад» под названием «Любить, грозу, ритмы, стихи Геннадия Шпаликова, жить жизнь, шелест листьев».

В этом году работы подростков объединила тема любви в разных ее проявлениях. Это чувство предстает как силовое поле, пространство для экспериментов, источник счастья и в то же время боли. Кураторами выставки выступили шесть участников специального кураторского направления «Каскада», которое в этом году возглавлял независимый куратор и приглашенный исследователь Центра современного искусства de Appel (Амстердам) Николай Алутин. По числу кураторов экспозиционное пространство поделено на шесть зон, в каждой из которых выпускники разных мастерских школы отражают свой собственный взгляд на любовь. Зрители увидят инсталляции, перформансы, видео-арт, зин-сборник, живопись, скульптуры и другие работы, которые подготовили участники мастерских.

Бесплатно, без регистрации.

Когда: 11 июля — 13 августа, Пр-т Мира, 119, стр. 49 (павильон № 49)

Выставка “Кольца Лефортова”

В юбилейный для городской транспортной системы год в Музее истории Лефортово, филиале Музея Москвы, начинает работу выставка «Кольца Лефортова». Экспозиция представляет исторические, градостроительные, архитектурные, социальные и технологические особенности кольцевой структуры города на двух уровнях — глобальном общемосковском и локальном лефортовском.

Выставка познакомит посетителей с историей колец от Камер-Коллежского вала до Большой кольцевой линии, представит воссозданную библиотеку и кабинет проектировщика, а также склад и архив. Экспонаты выставки — карты, литографии, гравюры, фотографии, проектные материалы, археологические находки и макеты из коллекций Музея Москвы, НИИ Генплана города Москвы, Музея архитектуры имени А.В. Щусева.

Параллельная программа к выставке включает экскурсии, лекции и дискуссии с проектировщиками и строителями ТТК, МЦК и БКЛ, историками, краеведами и местными жителями.

Когда: 7 июля — 26 ноября, ул. Крюковская, 23

«Чайка» в Старом Английском дворе

Гуляющих по «Зарядью» встречают плакаты с изображением космической путешественницы с надписью «Чайка» - выставка с таким названием проходит в Белокаменном подклете Старого Английского двора. Ретрофутуристическое путешествие в 1960-е познакомит с историей полета первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Среди экспонатов – защитный костюм, в котором она облетела Землю, фотографии, подборка журнала «Огонек» и даже духи «Ярославна», посвященные Терешковой – их, кстати, можно «послушать». Также на медиаэкранах можно увидеть рекламные плакаты в стилистике космо-арта середины прошлого века, которые куратор Никита Лукинский создал с помощью нейросетей.

Когда: до 30 июля, ул. Варварка, 4А

Церемония бракосочетания в стиле “Звездных войн”

Все, что вы хотели знать о «Звездных войнах» найдется на ВДНХ – здесь в павильоне №21 идет выставка «В далекой-далекой Галактике». На площади больше 1600 кв.м. представлено больше двухсот экспонатов, в том числе аниматронные представители инопланетных рас, космическая техника, воссозданная в реальную величину, полномасштабные инсталляции – реконструкции миров и галерея костюмов.

А 8 июля на ВДНХ в день семьи, любви и верности на выставке "В далекой-далекой Галактике", всех влюбленных готов обручить сам Дарт Вэйдер, а подружкой невесты выступить принцесса Лея, но а для всех состоявшихся пар, тариф «Семейный» в этот день со скидкой 10%.

Весь июль для маленьких посетителей проходит детская программа "Путь джедая".

Юные падаваны пройдут через 16 тематических зон, увидят обитателей разных планет, встретятся с Мандалорцем, Йодой, Люком Скайуокером и другими любимыми героями в сопровождении настоящего гида-джедая.

В конце увлекательного путешествия по Галактике поучаствуют в мастер-классе по созданию самого сильного оружия - светового меча.

Когда: до 31 августа, ВДНХ павильон №21 (Пр-т Мира, 119, стр. 21)

«Скульптуры ставятся на века» в галерее «Элизиум»

У творческой группы скульпторов-шестидесятников - «ЛеСС» — Владимира Лемпорта, Вадима Сидура и Николая Силиса – было очень мало совместных выставок. Эта по счету – третья. Для экспозиции галерея «Элизиум» собрала скульптуры, графику и литературное творчество мастеров. В том числе - именно те работы Вадима Сидура, которые он создавал в годы существования объединения. Например, «Памятник погибшим от насилия» - его полноформатная версия установлена в Касселе, графику и акварели. Также представлены графика и книги Владимира Лемпорта и скульптуры Николая Силиса, в том числе знаменитая фигура Дон Кихота, которую он подарил Юрию Норштейну.

Когда: 30 июня — 27 августа, Гороховский пер., 7

Летняя школа комиксов в «Зарядье»

В рамках выставки «Комикс Миссия. Эволюция рисованных историй в России» в Медиацентре парка «Зарядье» проходит большая Летняя программа. До осени здесь проводят мастер-классы, кураторские экскурсии, лекции и творческие встречи. Например, 1 июля сценарист графических романов “Поэты Серебряного века” Андрей Кондратьев расскажет о том, как создавать истории. Он поделится приемами, которые помогут преодолеть страх перед белым листом, научит правильно организовать время, чтобы его хватало и на работу и на творчество. Дарья Гавриленко научит правильно выстраивать диалоги в комиксах. В 17:00 состоится презентация каталога фестиваля “КомМиссия”, а в 18:00 стартует авторская экскурсия алима Велитова по выставке.

Когда: до 1 сентября, ул. Варварка, 6, стр. 1

Chess&Jazz в саду “Эрмитаж”

Поклонники джаза в июле встречаются в саду “Эрмитаж” - там пройдет фестиваль Chess&Jazz. В лайнапе - представители всех возможных стилей и направлений. На летнюю сцену выйдут Mirele, Andro, Blizkey, Эрика Лундмоен. Готовьтесь также встречать Антоху MC, Антона Беляева и Lab, L’One, Владимира Преснякова и Zoloto. Будет много музыки, танцев и отличного настроения.

Когда: 29-30 июля, ул. Каретный Ряд, 3, стр. 3

«Архстояние» в Никола-Ленивце

Тема «Архстояния» в этом году - «Игра в предсказания». Когда увидеть будущее невозможно, можно обратиться к метафизическим практикам. Почему бы не использовать для этого работы художников? В этом году в Никола-Ленивце можно будет поместить свое послание потомкам в “Капсулу предсказаний”, послушать, что скажет Косандра, заглянуть в завтрашний день в Павильоне предсказаний. И прислушаться к себе под музыку Pompeya, foresteppe, x.y.r. и других.

Когда: 28-30 июля, Калужская обл., д. Звизжи