Как искусственный интеллект улучшает страхование грузов

Рост российского ИИ-сегмента в 2022 году составил около 20%, а в 2023 году объем этого рынка может превысить 500 млн долларов. Искусственный интеллект — главный технологический тренд последних лет и ближайшего будущего. Решения на основе ИИ помогают оптимизировать бизнес-процессы и создавать продукты, которые еще недавно было трудно представить. Уже сегодня в страховании грузов ИИ эффективно рассчитывает тарифы, помогает в работе с клиентами и выявлении мошенничества/

О том, как искусственный интеллект применяется в страховании грузов, рассказал генеральный директор компании «Инносети» Артем Ефимов в выступлении на TechWeek 2023.

Справедливое ценообразование

При традиционном подходе цена страховки рассчитывается исходя из стоимости груза. Это компромиссный подход: стоимость груза не всегда отражает риски, которые могут возникнуть при перевозке. Влияние также оказывают тип груза, его вес, габариты, маршрут, транспортное средство и многое другое. Однако на практике учесть все эти параметры вручную невозможно, иначе бы расчет страховки длился очень долго.

Решением этой проблемы стало так называемое потоковое страхование на основе искусственного интеллекта. В 2018 году компания «Инносети» запустила платформу сопровождения потокового страхования грузов «Цунами». Благодаря ИИ-алгоритмам «Цунами» учитывает до 72 параметров грузоотправления и выбирает оптимальный тариф из 12 миллионов различных комбинаций. Это позволяет страховым компаниям предлагать индивидуальные условия по каждому грузоотправителю, а также рассчитывать потенциальную экономику страховых продуктов с высоким уровнем точности. Грузовладельцы же с помощью «Цунами» могут снизить стоимость страховки в 7—10 раз относительно традиционных способов страхования.

Автоматизация урегулирования претензий

Рынок страхования характеризуется высоким уровнем конкуренции. Поэтому клиентское обслуживание становится одним из ключевых факторов для сохранения доли рынка. По данным компании «Инносети», чаще всего лояльность клиентов страховых компаний страдает из-за отказов или неправильной суммы к выплате, долгих сроков урегулирования, проблем с документами или коммуникацией.

Искусственный интеллект может существенно повысить качество работы с клиентами. «Умные» чат-боты и голосовые помощники широко распространены во многих отраслях. В 2022 году «Инносети» запустили на платформе «Цунами» робота по автоматическому урегулированию претензий по страхованию. Он интегрируется с системой обработки заявок страховой компании и может автоматически принимать решения по выплатам по страхованию сроков доставки. Среднее время рассмотрения роботом претензии от регистрации до оформления на выплату составляет всего три минуты — так клиент может получить деньги уже в день наступления страхового случая. ИИ позволил не только разгрузить персонал страховых компаний от рутины и переключить их на другие важные задачи, но и принципиально повысить количество и качество самих проверок.

Поиск страхового мошенничества

По данным Всероссийского союза страховщиков, только за три квартала 2022 года в правоохранительные органы заявили более 3 млрд рублей ущерба от страхового мошенничества. Страховые компании тратят большие силы и средства на поиск незаконных схем, но ручные способы поиска часто не эффективны.

Чтобы выявить мошенническую схему нужно проанализировать множество данных и сравнить сотни страховых случаев. Благодаря тому, что на платформе «Цунами» аккумулируется большой массив данных о грузоотправлениях алгоритмы ИИ используются для поиска фрода. «Цунами» использует специальный модуль «Антифрод», который помогает выявлять мошенничество в страховании грузов. ИИ проверяет одновременно десятки параметров: тип груза, реквизиты, регион назначения, наличие судебного процесса у перевозчика, частотность по претензиям, уровень убыточности компании, уровень риска по типу груза и т.д. Если грузоотправление или претензия подходит под определенную схему — система автоматически маркирует операцию как потенциальное мошенничество.

ИИ помогает людям эффективно обрабатывать большие объемы данных, позволяет выявлять потенциальных мошенников до того, как они нанесут ущерб. По данным внутренней аналитики «Инносетей», за 2022 год с помощью сервиса на платформе «Цунами» выявлено подозрительных операций на сумму в 27 раз больше по сравнению с тем, чем выявлено собственной службой безопасности страховых компаний.