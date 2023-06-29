Холдинг «Швабе» разработал инновационное энергоемкое оптоволокно для сенсорных устройств

Специалисты холдинга «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») представили новый тип оптического волокна для сенсорных устройств, в том числе систем квантовых коммуникаций.

«Благодаря своей внутренней структуре материал позволит снизить энергозатраты и увеличить пропускную способность при передаче данных. Устройства, созданные с использованием нового оптоволокна, будут устойчивее при работе в агрессивных средах и не подвержены воздействию электромагнитных помех», — указывается в пресс-релизе «Ростеха».

Разработка инженеров НПО ГОИ им. С.И. Вавилова представляет собой закрученное микроструктурированное оптоволокно с несколькими сердцевинами из кварцевого стекла, уточняется в сообщении. «Такая конструкция позволяет снизить затраты энергии при передаче данных и повысить защищенность коммуникаций. Дополненные волоконными решетками Брэгга оптоволокна приобретают повышенную чувствительность, что способствует увеличению быстродействия устройств, где будет применен материал», — поясняет пресс-служба госкорпорации.

По словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко, новинка найдет широкое применение в наиболее точных отраслях промышленности. Материал обладает сроком службы от 25 лет, уточнил он.

«Оптические волокна сегодня незаменимы в телеметрии, телемеханике, коммуникациях на транспорте и в авиакосмической отрасли. НПО ГОИ в составе "Швабе" — один из лидеров в России в области создания уникальных микроструктурированных оптоволокон из кварцевого стекла», — подчеркнул Евтушенко.

Отмечается, что благодаря исключительным свойствам оптоволоконная продукция НПО ГОИ используется в медицине, авиации и на флоте. В герметичном защитном покрытии производимое предприятием оптоволокно находит применение в бортовой аппаратуре космических аппаратов типа ГЛОНАСС.